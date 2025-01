Razer, tutte le novità presentate al CES 2025

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Al CES 2025 Razer ha presentato in anteprima alcuni accessori destinati ai gamer e delle esclusive funzioni che, in futuro, potrebbero cambiare il mondo del gaming

Fonte foto: Razer

Razer è stato uno dei protagonisti del CES 2025, presentando nuovi accessori destinati ai gamer e, cosa ancora più importante, delle innovative funzioni che, in un futuro prossimo, porteranno l’intelligenza artificiale al servizio dei giocatori e daranno vita a un ecosistema immersivo per godere a 360° dei propri giochi preferiti.

Aether Standing Light Bar: scheda tecnica e prezzo

Tra le prime novità di Razer al CES 2025 ci sono le Aether Standing Light Bar, barre luminose RGB progettate per migliorare l’illuminazione nei setup da gaming. Il dispositivo ha un sistema di illuminazione reversibile a doppia faccia, che permette sia un’illuminazione diretta verso l’utente sia una proiezione ambientale sulle pareti.

Si tratta di un prodotto che offre una vasta gamma di personalizzazioni e che è compatibile con il protocollo Matter, e può essere collegato ai dispositivi smart e gestito tramite l’app Razer Gamer Room per le routine automatizzate.

Le Aether Standing Light Bar sono già disponibili in pre-ordine al prezzo di 119,99 euro e saranno in vendita presso i rivenditori autorizzati nel primo trimestre del 2025.

Razer Handheld Dock Chroma: scheda tecnica e prezzo

Il Razer Handheld Dock Chroma è un dock portatile 6-in-1 che migliora la connettività dei dispositivi da gaming portatili e mobile. Comprende una porta Ethernet gigabit, l’HDMI e diverse USB per collegare facilmente qualsiasi tipologia di device.

Inoltre garantisce anche l’accesso alla ricarica rapida a 100 W per alimentare senza problemi tutti i dispositivi connessi, anche durante il gioco.

È disponibile in pre-ordineal prezzo di 89,99 euro e sarà acquistabile dal 30 gennaio 2025.

Razer, le nuove sedie da gaming

Razer Iskur V2 X è una sedia da gaming sviluppata per garantire ai giocatori una postura corretta e ridurre la fatica anche dopo molte ore di gioco, grazie a un arco lombare integrato e ai cuscini in schiuma ad alta densità. La sedia è reclinabile fino a 152 gradi e ha i braccioli regolabili per adattarsi alle esigenze di tutti. Inoltre è realizzata con un’imbottitura multistrato che favorisce la circolazione dell’aria.

Razer Iskur V2 X è disponibile in pre-ordine su Razer.com e presso rivenditori autorizzati al prezzo di 299,99 euro.

Salendo di livello e spostandosi verso il segmento premium c’è Project Arielle una sedia da gaming con un sistema avanzato di climatizzazione integrata. Basata sulla struttura della Razer Fujin Pro, questo dispositivo porta per la prima volta in assoluto un sistema di riscaldamento e raffreddamento su una sedia in mesh.

Grazie alle ventole bladeless integrate, questo prodotto garantisce un flusso d’aria continuo e senza rumori fastidiosi; la novità, però, sta nelle modalità di raffreddamento e riscaldamento personalizzabili che permettono di ridurre la temperatura percepita o di erogare aria calda fino a 30°C, utilizzando semplicemente il pannello touch integrato.

Razer Monitor Stand Chroma: scheda tecnica e prezzo

Il Razer Monitor Stand Chroma è un supporto per monitor sviluppato per migliorare la postura e mantenere ordinata la postazione di gioco.

Consente di sollevare il monitor per migliorare l’angolo di visione e ridurre, così, la tensione cervicale anche durante le sessioni più impegnative. Ha anche un Hub USB-C integrato con due porte USB-A, una porta USB-C e una porta HDMI 2.0 per connettere in modo facile e veloce diverse tipologie di dispositivi. Presente infine un sistema di illuminazione Razer Chroma RGB, altamente personalizzabile con colori ed effetti vari.

Razer Monitor Stand Chroma può essere già preordinato al prezzo di 179,99 euro.

PC Remote Play, cos’è e come funziona

Altra novità presentata al CES è il PC Remote Play (in foto), una funzione che trasforma i dispositivi mobile in piattaforme gaming grazie alla riproduzione dei giochi in streaming direttamente dal PC e in alta risoluzione.

In poche parole, senza bisogno di abbonamenti aggiuntivi gli utenti potranno utilizzare l’app gratuita Razer Nexus per avviare i giochi dal PC e usarli sul proprio dispositivo mobile. La funzione è ancora in beta e per avere maggiori informazioni sul servizio si può visitare il sito ufficiale su Razer.com.

Che cos’è Project Ava

Project Ava è un assistente smart basato sull’intelligenza artificiale sviluppato da Razer che permette di avere una guida in tempo reale sia per l’hardware che per le sessioni di gioco, fornendo un supporto costante ai giocatori.

Ad esempio, può dare consigli strategici e fornire analisi delle prestazioni durante e dopo le partite, oppure può offrire soluzioni durante il gioco, per aiutare l’utente ad andare avanti nella sua avventura. Molto più interessanti le opzioni di ottimizzazione del sistema che permettono all’AI di analizzare e configura il setup hardware e software per ottenere le migliori prestazioni possibili.

Project Ava è ancora in fase di test e gli utenti possono registrarsi al programma di beta test su Razer.com.

Come funziona Razer Immersive Ecosystem

Razer Immersive Ecosystem sfrutta diverse tecnologie come Razer Chroma RGB, Razer Sensa HD Haptics e THX Spatial Audio per dare vita a un vero e proprio ecosistema di gioco immersivo.

Con Razer Chroma RGB, ad esempio, l’illuminazione si estende a tutto l’ambiente circostante, trasformando la stanza in uno spazio di gioco tridimensionale e interattivo. Razer Sensa HD Haptics, invece, offre feedback tattili permettendo agli utenti di “sentire” le azioni di gioco. Con THX Spatial Audio, l’audio di gioco diventa un’esperienza sonora 3D, con suoni provenienti da tutte le direzioni per un intrattenimento ancora più coinvolgente.

Al momento, Razer Immersive Ecosystem non è ancora disponibile per gli utenti ma i fortunati visitatori del CES hanno potuto provare l’ecosistema con una demo del gioco Dune Awakening.