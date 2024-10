Barracuda X Chroma, le nuove cuffie da gaming di Razer

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Razer ha presentato le nuove cuffie da gaming di fascia alta Razer Barracuda X Chroma. Un prodotto molto versatile e dalle grandi potenzialità, sviluppato per essere utilizzato con tutte le principali console sul mercato, con PC e smartphone, non solo per il gaming, ma anche per ascoltare musica e, grazie al microfono rimovibile, per le videochiamate.

Si tratta di un device attento anche al design, con un look moderno che grazie al sistema di lluminazione LED non passa certamente inosservato.

Razer Barracuda X Chroma: scheda tecnica

Le Razer Barracuda X Chroma hanno dei driver TriForce da 40 mm brevettati da Razer, con risposta in frequenza che va dai 20 Hz ai 20 kHz. Inoltre il device è compatibile anche con lo standard surround 7.1 virtuale di THX Spatial Audio, un sistema sviluppato per migliorare il posizionamento degli oggetti sonori e garantire una resa sonora realistica per il gaming.

Per la connessione al computer c’è il dongle con tecnologia HyperSpeed sviluppata direttamente da Razer, oppure il Bluetooth 5.3, due opzioni che non fanno che aumentare la versatilità di questo prodotto visto che l’utente può utilizzare le cuffie con PC, PlayStation 4, Playstation 5, Nintendo Switch, dispositivi mobili e molto altro.

Presente anche il microfono Razer HyperClear utile per il gaming ma che si adatta anche alle videochiamate. Inoltre, per chi utilizza queste cuffie anche nella vita di tutti i giorni, è possibile rimuoverlo senza troppe difficoltà.

Molto interessante anche il sistema di illuminazione a 6 zone posizionato sui padiglioni auricolari, che può essere personalizzato dall’utente tramite l’app ufficiale Razer Audio. Sempre dall’applicazione è possibile anche controllare lo stato del device e regolare le varie funzioni come l’equalizzatore o la modalità non disturbare.

Sul fronte dell’autonomia, Razer ha dichiarato circa 70 ore di utilizzo con illuminazione spenta e fino a 30 con l’illuminazione accesa. Merita una menzione a parte il design ergonomico con queste cuffie che hanno cuscinetti auricolari in memory foam con rivestimento in tessuto traspirante, una soluzione per garantire ai gamer il massimo comfort anche dopo molte ore di utilizzo. Idem per la fascia imbottita, morbida e che lascia passare il calore della testa.

Razer Barracuda X Chroma: prezzo e disponibilità

Le nuove Razer Barracuda X Chroma possono essere già acquistate sul sito ufficiale di Razer e presso i rivenditori autorizzati sul territorio nella sola colorazione Black al prezzo consigliato al pubblico di 139,99 euro. Nei prossimi mesi, stando alle dichiarazioni dell’azienda produttrice, saranno disponibili anche in un’inedita versione Bianca, da acquistare sempre a 139,99 euro.