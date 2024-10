Razer annuncia i mouse da gaming Basilisk V3 Pro 35K e Basilisk V3 35K

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Il Razer Basilisk V3 Pro 35K e la variante cablata Razer Basilisk V3 35K sono i due nuovi mouse da gaming di Razer. Entrambi sono già disponibili anche in Italia

Razer ha presentato due nuovi mouse da gaming: il modello wireless Razer Basilisk V3 Pro 35K e la sua versione cablata Razer Basilisk V3 35K. Sonodi due dispositivi molto interessanti, sviluppati per affiancare i gamer professionisti (e non solo) anche nei match impegnativi, garantendo precisione, velocità e ampie modalità di personalizzazione che consentono loro di programmare come meglio credono i tasti e l’illuminazione dei dispositivi.

Razer Basilisk V3 Pro 35K: scheda tecnica e prezzo

Il mouse Razer Basilisk V3 Pro 35K è un mouse wireless da gaming con sensore ottico 35K Focus Pro di seconda generazione che ha una sensibilità di 35.000 DPI. Con la funzione Smart Tracking, il sensore è in grado di rilevare automaticamente la superficie su cui poggia il device regolando l’algoritmo di tracciamento per garantire le migliori prestazioni possibili su qualsiasi materiale.

Il dispositivo, inoltre, è garantito per un ciclo di vita di ben 90 milioni di clic ed è stato realizzato in modo da evitare problemi di doppio clic e con un’attuazione di 0,2 ms.

Sul Razer Basilisk V3 Pro 35K ci sono ben 13 pulsanti, tutti personalizzabili dall’utente, la soluzione perfetta per i giochi di strategia o gli MMO (Massively multiplayer online) e avere a portata di mano tutte le configurazioni di cui ha bisogno.

Inoltre, sul lato del mouse trova posto anche il grilletto multifunzione che permette all’utente di eseguire diverse azioni in game e non solo. Molto interessante anche la presenza della rotella inclinabile Razer HyperScroll a 4 vie, anch’essa personalizzabile con la modalità Smart-Reel.

Per accedere alle opzioni di personalizzazione bisogna scaricare e installare l’app Razer Synapse 4, sulla quale è possibile gestire a proprio piacimento i colori dei 13 LED su questo mouse, grazie alla tecnologia Razer Chroma RGB.

Sul fronte delle connessioni, utilizzando il dongle Razer HyperSpeed, inoltre, è possibile accedere alla modalità in bassa latenza, una soluzione ottima per i gamer professionisti. In alternativa si può collegare questo dispositivo al PC tramite Bluetooth o tramite cavo da USB-A a UBS-C.

Per quanto riguarda l’autonomia stimata siamo intorno alle 140 ore con Razer HyperSpeed e fino a 210 ore, se invece si sceglie di utilizzare il Bluetooth classico. Con la ricarica rapida è possibile ottenere fino a tre ore di utilizzo in più con un minuto di ricarica.

Il nuovo Razer Basilisk V3 Pro 35K è già disponibile sul sito ufficiale di Razer e su Amazon in due colorazioni: Nero e Bianco al prezzo consigliato di 179,99 euro.

Razer Basilisk V3 35K: scheda tecnica e prezzo

Il Razer Basilisk V3 35K, invece, include tutte le specifiche tecniche già viste sul Razer Basilisk V3 Pro 35K, ma in una variante con il cavo Razer Speedflex, flessibile ed estremamente resistente.

Anche su questo modello, quindi, torna il sensore ottico 35K Focus Pro di seconda generazione e la funzione Smart Tracking.

Non mancano, naturalmente, nemmeno i 13 pulsanti personalizzabili, il grilletto multifunzione e la rotella inclinabile Razer HyperScroll a 4 vie.

Per le opzioni di personalizzazione si può passare anche stavolta per l’app Razer Synapse 4, sulla quale è possibile anche accedere alla tecnologia Razer Chroma RGB per personalizzare i colori dei LED che, però, su questo modello scendono a 11.

Anche il Razer Basilisk V3 35K è già disponibile sul sito ufficiale di Razer e su Amazon al prezzo consigliato di 89,99 euro.

