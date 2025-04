Il Realme 12+ 5G è in offerta su Amazon e ora costa 209 euro: a questo prezzo è il mid-range giusto da prendere per chi vuole spendere poco

Il Realme 12+ 5G è lo smartphone da prendere oggi su Amazon per chi è alla ricerca di un dispositivo economico ma di ottima qualità. Sfruttando la promo in corso, infatti, è ora possibile mettere le mani sul mid-range di Realme con un prezzo ridotto a 208 euro. Si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire per acquistare uno smartphone completo senza spendere troppo e senza rinunciare alla possibilità di sfruttare un dispositivo in grado di offrire buone prestazioni. Per accedere alla promo basta premere sul banner seguente.

Realme 12+ 5G: scheda tecnica

Tra le specifiche tecniche del Realme 12+ 5G troviamo il SoC MediaTek Dimensity 7050. Si tratta di un ottimo chip, in grado di abbinare prestazioni elevate nell’utilizzo di tutti i giorni, consumi ridotti e la possibilità di sfruttare la rete 5G.

Tra le specifiche c’è spazio anche per un display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il pannello ha una luminosità di picco di 2.000 nits e presenta un foro per la fotocamera anteriore.

Da segnalare anche la presenza di 8 GB di memoria RAM e di 256 GB di storage oltre che di una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica SUPERVOOC da 67 W, per ridurre al minimo i tempi di ricarica.

Il Realme 12+ 5G è dotato, inoltre, di una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per le macro. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel.

Lo smartphone è dotato di un sensore di impronte sotto al display, di un chip NFC e del supporto Dual SIM. Da segnalare anche la presenza della certificazione IP54 che garantisce un certo grado di resistenza all’acqua e alla polvere.

Dal punto di vista software, invece, il Realme 12+ 5G può sfruttare il sistema operativo Android 14, personalizzato dalla Realme UI e con la garanzia di ricevere, nel corso dei prossimi mesi, l’aggiornamento ad Android 15.

Realme 12+ 5G: l’offerta di Amazon

Il Realme 12+ 5G è oggi disponibile in offerta su Amazon. Sfruttando la promozione in corso, il mid-range è ora disponibile al prezzo scontato di 208 euro. Il rapporto qualità/prezzo dello smartphone è davvero ottimo. Si tratta, infatti, di un dispositivo completo, ricco di funzioni, con buone prestazioni e un’ottima autonomia. Per chi cerca un mid-range di qualità senza spendere troppo, quindi, lo smartphone di Realme può rappresentare la soluzione giusta su cui puntare oggi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul banner qui di sotto.

