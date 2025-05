Fonte foto: Realme

È il momento giusto per acquistare un nuovo smartphone economico e completo: con l’offerta a tempo in corso oggi su Amazon, infatti, è ora possibile mettere le mani sull’ottimo Realme 14T 5G, una delle ultime novità della gamma del brand, sempre più punto di riferimento del mercato smartphone.

Grazie alla promozione in corso, il modello in questione è ora acquistabile al prezzo scontato di 245 euro, con un taglio netto rispetto al prezzo di lancio (299,99 euro). Lo smartphone è acquistabile anche con pagamento in 5 rate mensili.

Si tratta del dispositivo giusto per chi è alla ricerca di un modello in grado di offrire ottime prestazioni, una super autonomia e tante funzioni extra come l’impermeabilità IP69. Per sfruttare la promo basta premere sul banner seguente.

Realme 14T 5G

Realme 14T 5G: la scheda tecnica

Il Realme 14T 5G è una delle ultime novità della gamma del brand e può contare su di un’ottima scheda tecnica, impreziosita dalla presenza di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, con un pannello in grado di offrire una luminosità di picco di 2.100 nits.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Dimensity 6300 che garantisce ottime prestazioni e il supporto alla connettività 5G. Il chip è affiancato da 8 GB di RAM, 256 GB di storage e da una maxi-batteria da 6.000 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica cablata da 45 W. Questa combinazione assicura un’autonomia ottima e rende lo smartphone un vero e proprio battery phone.

Tra le specifiche tecniche troviamo anche una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore secondario da 2 Megapixel oltre a una fotocamera anteriore da 16 Megapixel. Da segnalare anche il supporto alla connettività Dual SIM.

Lo smartphone di Realme è certificato IP68/IP69 e include il sistema operativo Android 15. Le dimensioni sono pari a 163.2 x 75.7 x 8 mm mentre il peso è di 196 grammi. La scocca è realizzata in policarbonato ed è disponibile in diverse colorazioni.

Realme 14T 5G: l’offerta di Amazon

Grazie alla promozione a tempo in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Realme 14T 5G con un prezzo scontato di 245 euro e un risparmio netto rispetto al prezzo di lancio. Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon e può essere acquistato anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare l’offerta basta premere sul banner riportato di seguito. Lo sconto è valido solo per alcune colorazioni del dispositivo.

Realme 14T 5G