Il Realme 12 Pro 5G diventa sempre più interessante e con la nuova offerta in corso su Amazon si candida a diventare uno dei migliori smartphone da prendere intorno ai 250 euro, soprattutto se si è alla ricerca di un cameraphone economico e in grado di garantire scatti di qualità.

Sfruttando la nuova promozione disponibile oggi, infatti, la variante con 12 GB di RAM e 256 GB di storage dello smartphone di Realme è disponibile con un prezzo scontato di 245 euro, raggiungendo il suo minimo storico sullo store. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo.

Per accedere alla promo basta premere sul banner qui di sotto. Lo sconto è valido solo per una colorazione dello smartphone che, sotto i 250 euro, diventa uno dei mid-range più interessanti del momento, anche grazie a un’ottima scheda tecnica.

Realme 12 Pro 5G – Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 – 12/256 GB

La scheda tecnica del Realme 12 Pro 5G comprende un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Sotto la scocca, invece, lo smartphone propone il SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, realizzato con processo produttivo a 4 nm e in grado di supportare la connettività 5G.

Da segnalare, inoltre, che la versione in offerta del dispositivo di Realme propone 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre a una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 67 W per ridurre al minimo i tempi di ricarica e ripristinare velocemente l’autonomia.

Uno dei punti di forza del Realme 12 Pro 5G è il comparto fotografico, soprattutto in rapporto al prezzo con cui il dispositivo viene proposto. C’è una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore teleobiettivo da 32 Megapixel, con zoom ottico 2x, e un sensore ultragrandangolare da 8 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel.

A completare la dotazione tecnica del Realme 12 Pro 5G troviamo il supporto alla connettività Dual SIM e la certificazione IP65 oltre al sensore di impronte sotto al display e al chip NFC. Il sistema operativo del mid-range è Android 15 con la personalizzazione garantita dalla Realme UI.

Il Realme 12 Pro 5G è in offerta su Amazon con la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di storage che viene proposta oggi al prezzo scontato di 245 euro, raggiungendo un nuovo minimo storico. La promozione, valida solo per un breve periodo di tempo, è disponibile di seguito. A questo prezzo, il modello di Realme rappresenta uno dei migliori prodotti su cui puntare oggi.

