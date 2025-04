Il Realme 12 Pro 5G 12/256 GB è in offerta su Amazon diventando la scelta giusta per chi cerca un cameraphone di fascia media

Il Realme 12 Pro 5G è in offerta su Amazon, raggiungendo il suo prezzo minimo storico sullo store. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per poter acquistare uno smartphone completo che, in questo momento, è anche la scelta giusta per gli utenti alla ricerca di un cameraphone di fascia media.

Con l’offerta in corso su Amazon, infatti, lo smartphone di Realme è ora disponibile al prezzo scontato di 248 euro, con uno sconto del 45% rispetto al prezzo di listino. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul banner riportato qui di sotto.

Realme 12 Pro 5G – Versione 12/256 GB

Realme 12 Pro 5G: scheda tecnica

Il Realme 12 Pro 5G è dotato di un’ottima scheda tecnica, con tutto quello che serve per poter garantire prestazioni elevate in vari contesti di utilizzo. Il modello di Realme è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, realizzato con processo produttivo a 4 nm e in grado di garantire il supporto alla connettività 5G.

C’è spazio anche per un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo pari a 120 Hz. Sotto la scocca, inoltre, il mid-range di Realme propone be 12 GB di RAM oltre a 256 GB di storage. Si tratta di una dotazione di memoria ottima considerando il prezzo a cui è possibile effettuare l’acquisto.

Da segnalare anche una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 67 W. Lo smartphone, inoltre, supporta la connettività Dual SIM ed è certificato IP65. Il sistema operativo è Android 15 e c’è un sensore di impronte sotto al display oltre al chip NFC.

Un elemento centrale della scheda tecnica è il comparto fotografico. Il Realme 12 Pro 5G, infatti, ha tre fotocamere posteriori con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolarte da 8 Megapixel e un teleobiettivo da 32 Megapixel con zoom ottico 2x che rappresenta un elemento rarissimo in questa fascia di prezzo. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel.

Realme 12 Pro 5G: l’offerta di Amazon

Con la promozione in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Realme 12 Pro 5G 12/256 GB al prezzo scontato di 248 euro. Si tratta, come annunciato, del nuovo minimo storico per questa variante dello smartphone sull’e-commerce che diventa la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un mid-range in grado di offrire un comparto fotografico versatile e di ottima qualità. Per accedere subito alla promo, valida per un breve periodo di tempo, basta premere sul banner di seguito.

