Realme 12+ 5G, con l'offerta Amazon è già al minimo storico

Tra i brand più apprezzati dai consumatori c’è Realme che negli ultimi anni si è distinta portando sul mercato smartphone dal design iconico, con buone specifiche tecniche e, soprattutto, dai prezzi competitivi.

Tra i prodotti più recenti presentati dall’azienda cinese ci sono i modelli della Serie 12 che vanno a occupare la fascia intermedia del settore. Nonostante siano device piuttosto recenti, sono già in super offerta su Amazon e tra le proposte più interessanti spicca sicuramente quella per il Realme 12+ 5G, il modello di fascia superiore che può essere acquistato per meno di 300 euro. L’occasione perfetta per dire addio a un vecchio telefono e sostituirlo con uno dei più recenti in commercio.

Realme 12+ 5G: scheda tecnica

Realme 12+ 5G ha uno schermo AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) refresh rate variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco a 2.000 nit. Il display è certificato TÜV Rheinland Low Blue Light, per basse emissioni di luce blu, estremamente dannosa per gli occhi degli utenti.

Il processore scelto da Realme per questo smartphone è un MediaTek Dimensity 7050 affiancato per questa offerta specifica da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile. Non manca la funzione Dynamic RAM, utile per ottenere RAM aggiuntiva attingendo dalla memoria di archiviazione del device (se disponibile).

Per quanto riguarda il comparto fotografico troviamo un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per le foto macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, il chip per NFC, il jack da 3,5 mm e le varie opzioni per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Il comparto audio è composto da due speaker certificati Hi-Res Audio.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo SuperVOOC da 67 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia Realme UI 5.0 con la promessa di due major update e tre anni di patch di sicurezza.

Infine è presente la certificazione IP54 che attesta la resistenza del Realme 12+ 5G alla polvere e agli spruzzi d’acqua provenienti da tutte le direzioni.

Realme 12+ 5G: l’offerta Amazon

Il Realme 12+ 5G è un ottimo smartphone di fascia medio-alta, la soluzione perfetta per chi cerca un dispositivo da utilizzare per la vita di tutti i giorni, ma non disdegna un comparto hardware di buon livello che può essere utilizzato tranquillamente anche per quelle operazioni più complesse, come il gaming (ma senza esagerare).

Di buona qualità il display in grado di offrire colori brillanti e neri profondi, due caratteristiche tipiche degli OLED e che, chiaramente, fanno la differenza per gli utenti. Più che buono anche il processore MediaTek in dotazione, che garantisce buone prestazioni e consumi non eccessivi.

Interessante anche l’autonomia che, grazie a una batteria piuttosto capiente, arriva a due giorni di utilizzo cercando, naturalmente, di limitare applicazioni troppo energivore. Oltretutto con la ricarica veloce non si rischia mai di uscire di casa senza smartphone.

Il prezzo di listino di questo device è di 359,99 euro ma grazie alle offerte su Amazon si scende fino a 280,90 euro (-22%, -79,09 euro) uno sconto molto interessante che rende un po’ più semplice portare a casa uno smartphone dalle grandi potenzialità.

