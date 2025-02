Fonte foto: Realme

Tra i prodotti più interessanti presenti nel catalogo di Realme c’è sicuramente il Realme 12+ 5G, uno smartphone di fascia media caratterizzato da un design elegante, col blocco fotocamere ispirato agli orologi di lusso e da una scheda tecnica con a bordo tutto il necessario per le operazioni quotidiane e non solo.

Tra le caratteristiche di questo device spicca sicuramente un processore MediaTek, sviluppato per garantire prestazioni alte e consumi ridotti, un comparto fotografico di buon livello e un’autonomia prolungata che grazie alla ricarica rapida permette di caricare il dispositivo in pochi minuti. A questo si aggiunge, naturalmente, un costo accessibile, altro punto di forza dei prodotti dell’azienda cinese.

Per le prossime ore, grazie alle offerte su Amazon, il prezzo di questo dispositivo arriva poco sopra i 200 euro, l’occasione perfetta per chi vuole acquistare un nuovo telefono e cerca un prodotto di qualità e che non costi troppo.

Realme 12+ 5G: scheda tecnica

Realme 12+ 5G ha un display AMOLED che misura 6,67 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e 2.000 nit di luminosità di picco. Presente la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light, a garanzia di basse emissioni di luce blu.

Il processore in dotazione è un MediaTek Dimensity 7050 a cui si affiancano in questo caso 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile. Grazie alla funzione Dynamic RAM, inoltre, l’utente può ottenere RAM aggiuntiva attingendo dalla memoria di archiviazione del telefono..

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

Sul fronte delle connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, l’NFC, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti. Il comparto audio comprende due altoparlanti certificati Hi-Res Audio.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica via cavo SuperVOOC da 67 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia Realme UI 5.0 con due major update e tre anni di patch di sicurezza.

Infine il dispositivo è certificato IP54 che ne attesta la capacità di resistere alla polvere e agli spruzzi d’acqua provenienti da tutte le direzioni.

Realme 12+ 5G: l’offerta Amazon

Il Realme 12+ 5G ha un prezzo di listino presso rivenditori di terze parti di 359,99 euro. Approfittando delle offerte su Amazon, però, per le prossime ore si può portare a casa questo smartphone a 219 euro (-39%, -140,99 euro) uno sconto assolutamente da non trascurare che permette di comprare un ottimo mid-range, senza spendere eccessivamente.

