Realme 12x 5G, con un'offerta così è un vero Best Buy

Fonte foto: Realme

Tra i prodotti più interessanti nel segmento degli smartphone low-cost c’è il Realme 12x 5G, uno smartphone entry-level capace di soddisfare le esigenze quotidiane grazie al perfetto equilibrio tra praticità e funzioni.

Molto interessante la scheda tecnica, semplice e affidabile, dove spicca sicuramente un buon processore MediaTek Dimensity 6100+ con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna espandibile, più che sufficiente per garantire buone prestazioni nelle varie operazioni di tutti i giorni, dalla navigazione sul web all’utilizzo dei social network. Inoltre, per chi cerca un device che duri nel tempo, questo telefono ha certificazione TÜV SÜD, che garantisce almeno 48 mesi di utilizzo senza problemi.

Con l’offerta Amazon il prezzo del Realme 12x 5G è davvero irripetibile e con uno sconto così, trovare di meglio non è proprio possibile in questo segmento di mercato.

Realme 12x 5G – MediaTek Dimensity 6100+ – Versione 8/256 GB

Realme 12x 5G: scheda tecnica

Il Realme 12x 5G ha un display LCD che misura 6,67 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino 120 Hz.

Il processore a bordo è un MediaTek Dimensity 6100+ a cui si affiancano in questo caso 8 GB di RAM e 256 GB di memoria dio archiviazione che l’utente può espanmdere tramite microSD. Non manca la funzione Dynamic RAM che consente di ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del device, se disponibile.

Davvero essenziale il comparto fotografico composto da un sensore principale da 50 MP e da un secondo sensore per le macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 8 MP.

Tra le connessioni a disposizione ci sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, il chip per l’NFC, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti. La batteria è da 5.000 mAh con ricarica via cavo da 15 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Realme UI 5.0.

Inoltre questo smartphone è certificato TÜV SÜD con la promessa di almeno 48 mesi di prestazioni fluide. Presente, infine, la certificazione IP54, che attesta la resistenza del Realme 12x alla polvere e ai getti d’acqua provenienti da tutte le direzioni.

Realme 12x 5G: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il Realme 12x 5G bisogna spendere, presso rivenditori di terze parti, 196,08 euro. Tuttavia, approfittando delle offerte Amazon per le prossime ore il prezzo di questo smartphone scende a 150 euro (-24%, -469,08 euro) uno sconto da non sottovalutare, che rende ancora più accessibile questo smartphone entry level.

