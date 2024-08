Realme 13 e 13+ ufficiali: arriveranno in Italia?

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Realme ha presentato per il mercato indiano i nuovi Realme 13+ 5G e Realme 13 5G, due smartphone di fascia intermedia destinati ad arrivare a breve anche in Italia

Fonte foto: Realme

Realme ha presentato ufficialmente i nuovi Realme 13+ 5G (in foto) e Realme 13 5G, disponibili al momento in esclusiva per il mercato indiano.

Come già visto per la serie 12, anche stavolta l’azienda cinese punta dritta alla fascia intermedia del mercato, con due device che hanno molto in comune con i precedenti modelli, pur avendo nuovi e più recenti processori MediaTek.

Torna, naturalmente, anche l’ormai iconico look già visto su buona parte dei dispositivi a marchio Realme, che si ispira agli orologi di design e posiziona il comparto fotografico all’interno dell’elegante quadrante posteriore.

Realme 13 5G: scheda tecnica e prezzo

Realme 13 5G ha un display LCD IPS che misura 6,72 pollici, con risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Il processore è MediaTek Dimensity 6300 con 8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Con la funzione Dynamic RAM è possibile ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna dello smartphone.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un secondo sensore per i ritratti da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Tra le connessioni ci sono 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.2, USB-C, il jack da 3,5 mm e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Nessuna specifica ufficiale sull’NFC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo SuperVOOC da 45 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia Realme UI 5.0.

Presente infine la certificazione IP64 che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e agli spruzzi d’acqua.

Al momento il Realme 13 5G è disponibile esclusivamente per il mercato indiano in due colorazioni: Speed Green e Dark Purple e visto che il precedente Realme 12 5G è arrivato anche in Italia, è più che probabile che anche la versione Global di questo smartphone sia imminente. Il prezzo consigliato in India è di

Realme 13 5G – 8/128 GB: 17.999 rupie indiane (193,82 euro)

Realme 13 5G – 8/256 GB: 19.999 rupie indiane (215,35 euro)

Realme 13+ 5G: scheda tecnica e prezzo

Il Realme 13+ 5G ha uno schermo AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità di picco a 2.000 nit.

Migliora il processore e stavolta l’azienda cinese ha scelto un MediaTek Dimensity 7300 energy con 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Torna anche su questo modello la funzione Dynamic RAM.

Sale di livello anche il comparto fotografico che, oltre al sensore principale da 50 MP con OIS e al sensore per i ritratti da 2 MP, include anche un terzo sensore ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale è di nuovo da 16 MP.

Tra le connessioni disponibili ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, il jack da 3,5 mm e le diverse opzioni per la geolocalizzazione dell’utente. Anche qui nessuna conferma sulla presenza del chip per l’NFC.

La batteria è anche stavolta da 5.000 mAh ma cresce la ricarica via cavo SuperVOOC che arriva a 80 W. Il sistema operativo è di nuovo Android 14 con interfaccia Realme UI 5.0.

Infine questo device è certificato IP65, ed è dunque resistente alla polvere e ai getti d’acqua.

Anche il Realme 13+ 5G è già disponibile per il mercato indiano nelle colorazioni: Victory Gold, Speed Green e Dark Purple; anche stavolta, si attendono maggiori informazioni sull’arrivo della versione Global che, comunque, non dovrebbe essere troppo lontana. In India il prezzo suggerito è di