Realme 12 5G, col Black Friday Amazon l'offerta è top

Fonte foto: Realme

Continuano le proposte di Amazon per il Black Friday 2024 e tra i brand che offrono i loro prodotti a prezzi scontatissimi è arrivata anche Realme.

L’azienda cinese ha pubblicato sull’e-commerce diverse offerte, tra cui quella per il Realme 15 5G, un buon mid-range arrivato sul mercato solo da qualche settimana e caratterizzato da una scheda tecnica molto versatile, dove spicca un processore MediaTek Dimensity 6100+, potente e bilanciato, un buon comparto fotografico che, grazie soprattutto al sensore principale può regalare scatti molto buoni, e una batteria molto capiente che con la ricarica rapida consente di non uscire mai di casa senza il proprio smartphone.

Per portare a casa questo dispositivo oggi bastano meno di 200 euro, grazie a uno sconto che non capita tanto spesso e che deve essere colto immediatamente.

Realme 12 5G – MediaTek Dimensity 6100 Plus – Versione 8/256 GB

Realme 12 5G: scheda tecnica

Realme 12 5G ha un display LCD IPS che misura 6,72 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz.

Il processore in dotazione è un MediaTek Dimensity 6100+ a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che l’utente può espandere fino a 2 TB acquistando una scheda microSD. Presente la funzione Dynamic RAM che permette di ottenere RAM aggiuntiva attingendo allo spazio di archiviazione interno del dispositivo.

Per quanto riguarda le fotocamere ci sono un sensore principale da 108 MP e un secondo sensore per la profondità di campo da 2 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP.

Tra le connessioni troviamo il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0, il l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le diverse tecnologie per la geolocalizzazione tramite satelliti. Il comparto audio è composto da due speaker certificati Hi-Res Audio.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo SuperVOOC da 45 W che permette di arrivare al 50% di carica in circa 30 minuti. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia Realme UI 5.0.

Infine il Realme 12 5G è certificato IP54 ed è, quindi, resistente alla polvere e agli spruzzi d’acqua da ogni direzione.

Realme 12 5G: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il Realme 12 5G occorre spendere 279,99 euro, tuttavia grazie alle offerte Amazon in occasione del Black Friday 2024 il prezzo di questo smartphone scende fino a 179 euro (-36%, -100,99 euro) uno sconto davvero da non sottovalutare e che rende notevolmente più facile l’acquisto di quest’ottimo mid-range.

Realme 12 5G – MediaTek Dimensity 6100 Plus – Versione 8/256 GB