Realme 12+ 5G, con uno sconto così è un'occasione irripetibile

Fonte foto: Realme

Realme 12+ 5G è uno smartphone di fascia media, la scelta ideale per chi vuole acquistare un device moderno, completo e a un prezzo competitivo. Parliamo di un prodotto progettato per offrire prestazioni equilibrate e un design accattivante, caratterizzato dall’ormai ben noto modulo fotografico che richiama il quadrante di un orologio.

Oltre a questo non passano inosservati nemmeno l’ottimo display AMOLED da 6,67 pollici e il processore MediaTek Dimensity 7050, che garantisce una buona fluidità nell’uso quotidiano. Molto interessante anche l’autonomia che grazie a una batteria piuttosto capiente supera tranquillamente i due giorni di utilizzo medio.

Grazie alle offerte su Amazon, il Realme 12+ 5G può essere acquistato per poco più di 200 euro, un’occasione irripetibile che non bisogna assolutamente lasciarsi scappare.

Realme 12+ 5G – MediaTek Dimensity 7050 – Versione 8/256 GB

Realme 12+ 5G: scheda tecnica

Il Realme 12+ 5G ha un display AMOLED che misura 6,67 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e 2.000 nit di luminosità di picco. Lo schermo è certificato TÜV Rheinland Low Blue Light, a garanzia di basse emissioni di luce blu estremamente dannosa per gli occhi.

Il processore scelto dall’azienda cinese è un MediaTek Dimensity 7050 con che in questo caso viene affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile tramite micro-SD. Presente la funzione Dynamic RAM che permette all’utente di ottenere fino a 8 GB di RAM in più attingendo alla memoria interna del device.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

Tra le connessioni disponibili ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, il chip per l’NFC, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le diverse opzioni per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti. Il comparto audio è composto da due speaker certificati Hi-Res Audio.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo SuperVOOC a 67 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia Realme UI 5.0 e la promessa da parte dell’azienda produttrice di due major update e tre anni di patch di sicurezza.

Infine questo smartphone ha la certificazione IP54, che ne attesta la resistenza alla polvere e agli spruzzi d’acqua provenienti da tutte le direzioni.

Realme 12+ 5G: l’offerta su Amazon

Per acquistare un Realme 12+ 5G di listino bisogna spendere 359,99 euro, tuttavia grazie alle offerte su Amazon per le prossime ore il prezzo scende a 223 euro (-38%, – 136,99 euro) uno sconto davvero interessante che garantisce agli utenti un bel risparmio e consente loro di portare a casa un ottimo mid-range senza spendere un patrimonio.

