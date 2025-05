Fonte foto: Realme

Il Realme GT7 Pro diventa, sempre di più, la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone di fascia alta in grado di offrire prestazioni ottime, grazie al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, e un’autonomia straordinaria, con una batteria da ben 6.500 mAh.

Sfruttando l’offerta in corso su Amazon, infatti, la variante da 512 GB del top di gamma di Realme è ora disponibile con un prezzo scontato di 719 euro. Si tratta dell’occasione giusta per mettere le mani su uno smartphone top con un prezzo più accessibile rispetto a quello di altri flagship.

Da segnalare che in sconto, a 689 euro, c’è anche la versione da 256 GB che offre un piccolo risparmio aggiuntivo a chi non ha bisogno di tanto spazio di archiviazione sul proprio smartphone. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Realme GT7 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Elite- 12/512 GB

Realme GT7 Pro: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Realme GT7 Pro comprende un display LTPO AMOLED da 6,78 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, una garanzia assoluta per prestazioni al top, in tutti i contesti di utilizzo. Il chip di Qualcomm fa la differenza e rende lo smartphone di Realme uno dei modelli più potenti sul mercato.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare 12 GB di memoria RAM e 256/512 GB di storage UFS 4.0. Il modello di Realme è dotato, inoltre, di una maxi-batteria da 6.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 120 W. Lo smartphone può contare su una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, un ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un teleobiettivo da 50 Megapixel, con zoom ottico 3x. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel.

Tra le specifiche del Realme GT7 Pro troviamo anche il supporto Dual SIM, la certificazione IP68/IP69 e il sensore di impronte digitali sotto al display oltre al chip NFC. Il sistema operativo è Android 15 con Realme UI e diverse funzioni legate all’utilizzo dell’AI.

Realme GT7 Pro: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Realme GT7 Pro con un prezzo scontato di 719 euro, scegliendo la variante da 512 GB. In alternativa, c’è anche la versione da 256 GB che viene proposta al prezzo scontato di 689 euro. Entrambe le versioni rappresentano l’occasione giusta per mettere le mani su un top di gamma di qualità. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

