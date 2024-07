Fonte foto: Realme

I "camera phone" sono smartphone intriganti, dedicati a tutti gli amanti della fotografia. Di solito, si tratta di device top di gamma, con prezzi non sempre accessibili a chiunque. Tuttavia, esistono anche dei dispositivi di fascia media che integrano un comparto fotografico di qualità, senza dover spendere migliaia di euro. Tra gli smartphone più interessanti del momento vi è Realme 12 Pro.

Si tratta di un mid-range con fotocamera telescopica, perfetta per gli scatti in modalità ritratto. Inoltre, è dotato di svariate funzionalità per offrire la massima resa per ogni tipo di scatto, anche in modalità notturna.

Realme 12 Pro, insomma, ha l’anima di uno smartphone di fascia alta, sebbene non si tratti di un dispositivo particolarmente costoso e, grazie alle offerte su Amazon, può essere acquistato uno sconto del 25% sul prezzo di listino.

Realme Smartphone 12 Pro 5G – Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 – Versione 8/256GB

Realme 12 Pro: caratteristiche tecniche

Realme 12 Pro ha un display curvo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ (1.080×2.412 pixel), frequenza di aggiornamento 120 Hz e picco di luminosità da 950 nits. Questo dispositivo si distingue anche per il processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, RAM da 8 GB e storage interno da 256 GB (sono disponibili anche le versioni da 12/256 GB e 12/512 GB).

Come accennato, il punto forte di questo smartphone è proprio il comparto fotografico. Realme 12 Pro può infatti vantare una tripla fotocamera, con sensore principale Sony IMX882 da 50 megapixel con tecnologia OIS e apertura focale f/1.8, sensore ultragrandangolare da 8 MP e teleobiettivo da 32 MP, con zoom ottico 2x. La fotocamera frontale invece è dotata di un sensore da 16 MP.

Un’altra peculiarità del comparto fotografico è l’algoritmo MasterShot omnifocale, che permette scatti perfetti, con luce e colori realistici. Inoltre, il motore LightFusion consente di ottenere maggiore profondità e definizione in qualsiasi condizione, mentre il motore Ultra HDR si concentra sui dettagli. Realme 12 Pro può contare anche sull’algoritmo NightEye, per scatti notturni sempre bilanciati. Infine, la tecnologia di zoom automatico è in grado di identificare il soggetto nella foto e avvicinare (o allontanare) l’inquadratura per eseguire lo scatto migliore.

Tra le connessioni, questo dispositivo include il Wi-Fi 6, il 5G, il Bluetooth 5.2, l’NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS e QZSS. Presenti anche due microfoni con cancellazione del rumore attiva, due altoparlanti certificati Dolby Atmos.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica superVOOC da 67 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Realme UI.

Presente, infine, la certificazione IP65 contro acqua e polvere.

Realme 12 Pro: l’offerta su Amazon

Realme 12 Pro è disponibile con Android 14 con interfaccia utente Realme UI 5.0. Questo dispositivo di fascia media è solitamente venduto al prezzo di 399,99 euro, nelle colorazioni Beige e Blu. Tuttavia, grazie alla nuova offerta su Amazon è possibile acquistarlo al prezzo eccezionale di 299,99 euro, ovvero con 100 euro di sconto sul prezzo originario. Un’offerta imperdibile per chi ha sempre sognato un camera phone senza spendere una fortuna.

