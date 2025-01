Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Realme 12 Pro 5G è uno smartphone di fascia intermedia che si distingue dalla concorrenza grazie al suo ottimo comparto fotografico, che comprende anche un teleobiettivo con zoom ottico 2x, e per la sua grande autonomia che, complice anche la ricarica rapida, aiuta l’utente a non uscire mai di casa senza il suo dispositivo.

Molto interessante anche il classico design già visto su molti dei device a marchio Realme più recenti, con il retro in pelle vegana e l’elegante modulo delle fotocamere posteriori che richiama gli orologi di lusso.

Per le prossime ore, grazie alle offerte su Amazon, il prezzo di questo telefono scende sotto i 250 euro, uno sconto da non sottovalutare, che rende davvero un best buy questo ottimo mid-range.

Realme 12 Pro 5G: scheda tecnica

Il Realme 12 Pro 5G ha uno schermo AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.412 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Lo schermo è certificato TÜV Rheinland Low Blue Light e ha quindi basse emissioni di luce blu.

Il processore a bordo è un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 a cui si affiancano, per questa offerta specifica, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile. Con la funzione Virtual RAM è possibile ottenere fino a 8 GB di RAM in più attingendo alla memoria di archiviazione interna del device.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 2x da 32 MP (una rarità, in questa fascia di prezzo) con PDAF e OIS. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, il chip per l’NFC, l’USB-C e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Il comparto audio è composto da due speaker certificati Dolby Atmos e HiRes Audio e due microfoni con funzioni per la cancellazione del rumore.

La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica via cavo superVOOC da 67 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Realme UI 5.0.

Presente infine la certificazione IP65 che attesta la resistenza del Realme 12 Pro 5G alla polvere e ai getti d’acqua a bassa pressione da tutte le direzioni.

Realme 12 Pro 5G: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il Realme 12 Pro 5G bisogna spendere 329,90 euro ma, grazie alle offerte su Amazon il prezzo di questo smartphone scende a 249 euro (-25%, -80,90 euro), uno sconto davvero molto interessante che permette a chiunque di acquistare un buon medio-gamma a un prezzo che non passa inosservato.

