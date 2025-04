Realme 14 Pro+ 5G, su Amazon il prezzo è irripetibile

Fonte foto: Realme

Tra i device più recenti dell’ampio catalogo di Realme c’è il nuovo il nuovo Realme 14 Pro+ 5G, un dispositivo di fascia medio-alta arrivato sul mercato un ottimo comparto hardware pronto a soddisfare anche l’utente più esigente e che, oltretutto, permette di accedere anche a diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Parliamo di un dispositivo completo sotto ogni punto di vista, potente e versatile, pronto ad accompagnare i consumatori in qualsiasi attività, incluse quelle che richiedono un hardware più importante, come il gaming ad esempio.

Per le prossime ore con le offerte su Amazon il prezzo di questo smartphone scende sotto i 450 euro, uno sconto eccezionale che non bisogna ignorare.

Realme 14 Pro Plus 5G – Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 – Versione 8/256 GB

Realme 14 Pro+ 5G: scheda tecnica

Il Realme 14 Pro+ 5G ha uno schermo OLED da 6,83 pollici, con risoluzione 1.5K (1.272×2.800 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 1.200 nit.

Il processore scelto dall’azienda produttrice è un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a cui si affiancano per questa offerta 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile. Non manca la funzione Dynamic RAM che permette di ottenere fino a 8 GB di RAM in più attingendo alla memoria di archiviazione dello smartphone.

Interessante sottolinare la presenza di alcune funzioni basate sull’intelligenza artificiale della suite proprietaria Next AI, tra cui: diversi strumenti per l’editing delle foto come AI Super-resolution che migliora la risoluzione degli scatti e AI Snap per catturare foto nitide in qualsiasi condizione.

Tre le fotocamere in dotazione: un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x da 50 MP con PDAF e OIS. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0, il chip per l’NFC e le varie opzioni per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti.

La batteria ha una capacità di 6.000 mAh con ricarica via cavo SuperVOOC da 80 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia Realme UI 6.0 e la promessa di due aggiornamenti di sistema garantiti.

Presente, infine, la certificazione IP69 che attesta la capacità di questo device di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Realme 14 Pro+ 5G: l’offerta su Amazon

Il Realme 14 Pro+ 5G ha un prezzo di listino di 529,99 euro. Approfittando delle offerte su Amazon, però, per le prossime ore il prezzo scende fino a 449,99 euro (-15%, -80 euro), uno sconto davvero interessante che rende un po’ più semplice l’acquisto di un ottimo smartphone di fascia medio-alta-

