Non tutti gli smartphone di fascia media sono uguali e alcuni brand hanno saputo stupire i consumatori progettando device dal prezzo contenuto ma con specifiche tecniche che puntano direttamente alla fascia superiore del mercato.

Tra questi, c’è sicuramente Realme che con il suo Realme 12 Pro+ 5G si è distinto dalla concorrenza portando sul mercato un dispositivo molto interessante che, per la prima volta, ha installato su un prodotto in questa fascia di prezzo un comparto fotografico davvero di buon livello, che si avvicina alle specifiche di un cameraphone, pur mantenendo il prezzo di un mid-range.

A questo bisogna aggiungere anche un ottimo processore Qualcomm con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, a garanzia di performance in grado di soddisfare anche l’utente più esigente. Non passa inosservata nemmeno l’autonomia che grazie a una batteria dalle dimensioni generose e alla ricarica veloce permette di utilizzare questo telefono per più di due giorni.

Grazie alle offerte Amazon portare il Realme 12 Pro+ 5G è ancora più semplice e per le prossime il prezzo arriva poco sotto i 400 euro sfiorando il minimo storico.

Realme 12 Pro+ 5G: scheda tecnica

Lo schermo del Realme 12 Pro+ 5G è un AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.412 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Il processore scelto da Realme è un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio per l’archiviazione, non espandibile. Presente la funzione Virtual RAM che permette all’utente di ottenere fino a 12 GB di RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna dello smartphone.

Tre le fotocamere in dotazione, con un sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), un ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x da 64 MP con OIS. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Sul fronte delle connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, il chip per l’NFC, l’USB-C e le diverse opzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Il comparto l’audio, invece, comprende due speaker certificati Dolby Atmos e HiRes Audio e due microfoni con funzioni per la cancellazione del rumore.

La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica via cavo superVOOC da 67 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Realme UI 5.0.

Realme 12 Pro+ 5G: l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino del Realme 12 Pro+ 5G è di 549,99 euro ma grazie alle ottime offerte su Amazon per le prossime ore si scende a 397,63 euro (-28%, -152,36 euro), un’occasione da non lasciarsi sfuggire che rende un po’ più semplice portare a casa un medio-gamma più che interessante.

