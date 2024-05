Realme 12 Pro+ 5G, il mid-range con lo zoom crolla di prezzo

Realme 12 Pro+ 5G è un mid-range molto interessante, con un ottimo comparto fotografico davvero inconsueto per questa fascia di prezzo. Su Amazon è in super offerta

Fonte foto: Realme

Il settore degli smartphone intermedi è tra i più gettonati dalle grandi aziende produttrici che portano sul mercato decine di device, sviluppati per essere il giusto compromesso tra performance e prezzi contenuti.

A lungo andare, però, è più che evidente un certo appiattimento dell’offerta, con poche proposte realmente in grado di distinguersi dalla massa, che puntano alla sicurezza di un comparto hardware canonico e collaudato.

Ma non tutti i device sono così e a fare la differenza ci pensa il Realme 12 Pro+ 5G, già definito come "un cameraphone di fascia intermedia", che punta a conquistare gli utenti con un ottimo comparto fotografico, molto difficile da replicare in questa fascia di prezzo.

Con le offerte Amazon, il prezzo di questo smartphone scende sotto i 400 euro e con uno sconto così è impossibile trovare di meglio.

Realme 12 Pro Plus – Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 – Versione 8/256 GB

Realme 12 Pro+ 5G: scheda tecnica

Realme 12 Pro+ 5G ha un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.412 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a cui si affiancano, per questa offerta specifica, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile.

Non manca, naturalmente, la funzione Virtual RAM che permette all’utente di guadagnare fino a 8 GB di RAM aggiuntiva attingendo alla memoria di archiviazione interna del device.

Tre le fotocamere in dotazione, con un ottimo sensore principale Sony IMX890 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x da 64 MP con OIS. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Le opzioni di connettività comprendono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, il chip per l’NFC, l’USB-C e i vari sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Il comparto audio comprende due speaker certificati Dolby Atmos e HiRes Audio e due microfoni con funzioni per la cancellazione del rumore.

La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica via cavo superVOOC da 67 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Realme UI 5.0.

Realme 12 Pro+ 5G: l’offerta su Amazon

Realme 12 Pro+ 5G è uno smartphone di fascia media, con una scheda tecnica molto interessante dove spicca anzitutto un comparto fotografico che può fare davvero la differenza, oltretutto un teleobiettivo periscopico in questa fascia di prezzo è una vera chicca.

Più che buoni anche il display AMOLED, il processore prodotto da Qualcomm e l’ampia batteria con ricarica da 67 W che garantisce una buona autonomia e una ricarica veloce per non uscire mai di casa senza il proprio device.

Il prezzo di listino è di 499,99 euro ma, con le offerte Amazon si scende a 399,99 euro (-20%, -100 euro), uno sconto davvero da non trascurare che rende un po’ più semplice l’acquisto di un ottimo medio-gamma di cui non ci si pente.

