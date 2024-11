Realme 12 Pro+ 5G, il cameraphone di fascia media arriva al minimo storico

Fonte foto: Realme

È possibile acquistare un cameraphone restando ben al di sotto dei 500 euro? Certo che sì e per farlo non resta che armarsi di santa pazienza e aspettare su Amazon l’offerta giusta. Come quella attiva in queste ore per il Realme 12 Pro+ 5G, uno smartphone mid-range caratterizzato da un ottimo comparto fotografico che, in questa fascia di prezzo, davvero non ha rivali e permette a chiunque di portare a casa un prodotto davvero imbattibile.

Ma quando si parla di un device del genere non ci si può fermare solo alle fotocamere perché a fare la differenza e a rendere quest’offerta ancora più ghiotta è anche una scheda tecnica davvero interessante, con un ottimo processore Qualcomm affiancato da 12 GB di RAM e ben 512 GB di memoria interna. Se a questo aggiungiamo anche la ricarica da 67 W che permette di arrivare al 50% di carica in soli 19 minuti, trovare di meglio in questo segmento di mercato non è proprio possibile.

Per le prossime ore il prezzo scende sotto i 370 euro portando questo smartphone al minimo storico, un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Realme 12 Pro Plus – Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 – Versione 12/512 GB

Realme 12 Pro+ 5G: scheda tecnica

Il display del Realme 12 Pro+ 5G è un AMOLED da 6,7 pollici, con una risoluzione FHD+ (1.080×2.412 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz.

Il processore in dotazione è un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 coadiuvato per questa offerta da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione, non espandibile. Non manca la funzione Virtual RAM che permette di ottenere RAM aggiuntiva attingendo dalla memoria interna del telefono.

Tre le fotocamere sul dispositivo: un sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), un ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x da 64 MP di nuovo con OIS. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Le connessioni comprendono 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti. Il comparto audio è composto da due altoparlanti certificati Dolby Atmos e HiRes Audio e due microfoni con cancellazione del rumore.

La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica via cavo superVOOC da 67 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia proprietaria Realme UI 5.0.

Realme 12 Pro+ 5G: l’offerta su Amazon

Realme 12 Pro+ 5G ha un prezzo di listino di 549,99 euro con le offerte Amazon, però, si può portare a casa questo smartphone a 367,38 euro (-33%, – 182,61 euro), un’occasione irripetibile per acquistare un ottimo mid-range senza spendere un patrimonio.

Realme 12 Pro Plus – Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 – Versione 12/512 GB