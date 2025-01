Realme GT 7 Pro, un top di gamma con uno sconto da favola

Fonte foto: Realme

Il Realme GT 7 Pro è uno smartphone di fascia alta che combina un hardware di ultima generazione con funzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale, pronte ad affiancare l’utente in ogni situazione.

Tra le particolarità di questo dispositivo, la presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, sviluppato per garantire prestazioni di alto livello e un sistema di fotocamere avanzato, che tra le varie cose include anche la fotografia subacquea a 360°.

Con l’offerta Amazon questo top di gamma è scontato e per le prossime ore è possibile portarselo a casa a un prezzo più che interessante, che potrebbe fare la gioia di molti.

Realme GT 7 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Elite – Versione 12/256 GB

Realme GT 7 Pro: scheda tecnica

Il Realme GT 7 Pro ha un display AMOLED che misura 6,78 pollici, con una risoluzione di 1.5K (1.264×2.780 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 6.500 nit.

Il processore a bordo è un Qualcomm Snapdragon 8 Elite affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile. Con la funzione Dynamic RAM Expansion è possibile espandere la RAM del device attingendo alla memoria interna.

Grazie a questo processore l’utente ha accesso a una suite di funzioni basate sull’intelligenza artificiale tra cui AI Sketch to Image, che gli consente di trasformare una bozza in un disegno completo scegliendo lo stile e qualsiasi dettaglio e AI Game Super Resolution, utile per migliorare la qualità delle immagini nel gaming.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 50 MP con PDAF e OIS. La fotocamera frontale è da 16 MP.

La particolarità di questo smartphone è la fotografia subacquea a 360° che consente all’utente di scattare foto sott’acqua. In più, grazie al sensore di impronte a ultrasuoni è possibile sbloccare il telefono anche in immersione.

Anche in questa particolare condizione il device non corre alcun rischio: è, infatti, resistente alla polvere e all’acqua (certificazione IP69) e grazie al sensore sonico per il drenaggio dell’acqua è in grado di eliminare i residui di liquido dalla fotocamera senza alcun problema.

Non mancano anche in questo caso diverse funzioni AI come

La Modalità AI Snap che tramite l’AI Demotion Engine riesce a catturare le immagini in rapido movimento

che tramite riesce a catturare le immagini in rapido movimento AI Motion Deblur e AI Telephoto Ultra Clarity , per rendere gli scatti nitidi e dettagliati in qualsiasi condizione d’utilizzo

e , per rendere gli scatti nitidi e dettagliati in qualsiasi condizione d’utilizzo AI Night Vision , per le foto in ambienti poco illuminati

, per le foto in ambienti poco illuminati Live Photo, per ottenere immagini dinamiche cogliendo anche i piccoli movimenti (compatibili anche con iPhone)

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, l’NFC, l’emettitore a infrarossi e i vari sistemi per la geolocalizzazione. Il comparto audio è composto da due speaker certificati Hi-Res audio e da due microfoni con cancellazione AI del rumore.

La batteria ha una capacità di 6.500 mAh con ricarica SuperVOOC da 120 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia Realme UI 6.0.

Realme GT 7 Pro: l’offerta su Amazon

Per acquistare il Realme GT 7 Pro bisogna spendere 999,99 euro, tuttavia approfittando delle offerte Amazon per le prossime ore il prezzo scende a 819,99 euro (-18%, -180 euro) un maxi sconto da non lasciarsi sfuggire che permette di risparmiare qualcosa sul prezzo finale.

