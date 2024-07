Redmi 12, con l'offerta Amazon è lo smartphone perfetto

Redmi 12 è uno smartphone low cost con un ottimo rapporto qualità/prezzo, ottimo per la vita di tutti i giorni. Per le prossime ore è in super offerta su Amazon

Fonte foto: Redmi

La caratteristica principale di uno smartphone low-cost è un prezzo contenuto, che lo rende accessibile a chiunque. In questo senso, quindi, qualche rinuncia nel comparto hardware è da mettere in conto e per rispondere alle esigenze dei consumatori la maggior parte dei brand ripiega su processori entry level (senza 5G), memorie meno efficienti, display più semplici e un comparto fotografico essenziale e funzionale al classico punta-scatta-condividi.

Del resto, si parla sempre di un device da utilizzare nelle operazioni di tutti i giorni tra app per la messaggistica, social network e navigazione sul web e che, dunque, non richiedono chissà quali prestazioni.

I prodotti in questa categoria sono molti ma tra i più interessanti c’è sicuramente il Redmi 12, un device che rinuncia a tutto il "superfluo", garantendo un’ottima user experience e un sistema operativo aggiornato all’ultima versione di Android e a tutte le moderne funzionalità offerte da Big G.

Grazie alle offerte su Amazon il prezzo arriva al minimo storico e scende sotto i 130 euro rappresentando un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Redmi 12: scheda tecnica

Il Redmi 12 ha uno schermo IPS LCD che misura 6,79 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.460 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 90 Hz. Lo schermo ha anche la certificazione SGS Low Blue Light a garanzia di basse emissioni di luce blu.

Il processore è un MediaTek Helio G88, coadiuvato, in questo caso specifico, da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria, che l’utente può espandere fino massimo a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Con la funzione Virtual RAM, inoltre, è possibile ottenere fino a 8 GB di RAM aggiuntiva, attingendo alla memoria di archiviazione interna del telefono (se disponibile).

Tre le fotocamere in dotazione: sensore principale da 50 MP, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un terzo sensore utile per le macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP.

Sul fronte delle connessioni, il processore scelto da Redmi non ha un modem che consente di navigare in 5G e l’utente dovrà accontentarsi, quindi, del 4G e del WiFi 5. Oltre a questo non mancano il Bluetooth 5.2, l’NFC, il sensore infrarossi, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie opzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata a 18 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria HyperOS.

Infine è presente la certificazione IP53 che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e alla pioggia.

Redmi 12: l’offerta su Amazon

Il Redmi 12 ha un prezzo di listino presso rivenditori di terze parti di 202,16 euro, tuttavia con le offerte su Amazon per le prossime ore è possibile portare a casa questo smartphone a 124 euro (-39%, -78,16 euro) uno sconto da non trascurare che consente di acquistare un ottimo entry level a un prezzo decisamente interessante, che può convincere gli indecisi a fare questo passo.

