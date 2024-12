Redmi 12, un ottimo low-cost da acquistare a pochissimo

Redmi 12 è un device low cost semplice e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Con gli sconti per il Black Friday di Amazon può essere acquistato in super offerta

Acquistare uno smartphone low-cost che abbia, ovviamente, un prezzo contenuto e una scheda tecnica semplice ma affidabile, non è per nulla una cosa semplice e il rischio di scegliere un device deludente è sicuramente molto alto, soprattutto per gli utenti meno esperti del settore.

Per fortuna, però, in soccorso dei consumatori arriva Amazon che con le ultime offerte per il Black Friday 2024 si rivolge direttamente alla fascia più bassa del mercato grazie all’ottimo Redmi 12. Parliamo di un device coerente e che va dritto al punto, portando nelle mani dell’utente un dispositivo di buona fattura dove spiccano sicuramente l’ottima autonomia e un discreto comparto fotografico, utile per caricare le proprie foto sui social e che, alle giuste condizioni, può regalare anche belle soddisfazioni.

Con l’offerta in corso il prezzo scende sotto i 140 euro e con uno sconto così, passare oltre è davvero complicato.

Redmi 12: scheda tecnica

Il Redmi 12 ha un display IPS LCD da 6,79 pollici, con una risoluzione FHD+ (1.080×2.460 pixel) refresh rate variabile fino a 90 Hz. Presente anche la certificazione SGS Low Blue Light che attesta basse emissioni di luce blu, estremamente dannose per la vista.

Il processore scelto dall’azienda cinese è un MediaTek Helio G88 a cui si affiancano in questo caso 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD. Non manca, naturalmente, la funzione Virtual RAM che consente di ottenere fino a 8 GB di RAM in più attingendo alla memoria di archiviazione interna del device.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP.

Per quanto riguarda le connessioni, questo smartphone non ha un modem compatibile con 5G e l’utente dovrà accontentarsi di navigare con il 4G e con il WiFi 5. Presenti anche il Bluetooth 5.2, il chip per l’NFC, il sensore infrarossi, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie tecnologie per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 18 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria HyperOS.

Infine questo smartphone è certificato IP53 ed è quindi in grado di resistere alla polvere e alla pioggia.

Redmi 12: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il Redmi 12 bisogna spendere, presso rivenditori di terze parti, 202,16 euro, tuttavia con le offerte per il Black Friday di Amazon si scende fino a 136,94 euro (-32%, -65,22 euro) uno sconto davvero da non trascurare che rende questo entry level ancora più accessibile.

