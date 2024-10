Redmi 13C, il low-cost perfetto da acquistare in super offerta

Fonte foto: Redmi

Quando bisogna acquistare uno smartphone Android economico, la soluzione migliore è armarsi di santa pazienza e andare su Amazon, in attesa dell’offerta giusta che difficilmente tarda ad arrivare. E proprio in queste ore, infatti, tra le occasioni sull’e-commerce c’è il Redmi 13C, un telefono entry level, perfetto per l’utilizzo quotidiano tra navigazione sul web, social network e piattaforme di messaggistica. La scelta ideale, insomma, per chi ha bisogno di un telefono che costa poco da acquistare a un prezzo ancora più basso grazie alle offerte in corso.

Per le prossime ore, infatti, il prezzo di questo device scende addirittura sotto i 130 euro e con un prezzo così trovare di meglio non è proprio possibile e non bisogna pensarci troppo.

Redmi 13C: scheda tecnica

Lo schermo del Redmi 13C è IPS LCD da 6,74 pollici, con risoluzione HD+ (1.600×720 pixel) e frequenza di aggiornamento fino 90Hz. Presente anche un robusto vetro Corning Gorilla Glass, utile per proteggere il display da graffi e urti accidentali.

Inoltre lo schermo ha diverse certificazioni come: la TÜV Rheinland Low Blue Light che attesta basse emissioni di luce blu e la TÜV Rheinland Flicker-Free, col dispositivo che è in grado di regolare in automatico la luminosità in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3000 Hz.

Il processore a bordo è un MediaTek Helio G85 affiancato in questo caso da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibili fino a 1 TB tramite scheda microSD. Non manca, naturalmente, la funzione Virtual RAM, che permette di ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del telefono.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP e un secondo sensore per le macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP.

Naturalmente il processore scelto da Redmi non ha un modem compatibile con il 5G e gli utenti potranno navigare esclusivamente in 4G o utilizzando il WiFi 5. Tra le altre connessioni ci sono il Bluetooth 5.1, l’NFC, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm, l’USB-C e i diversi sistemi di geolocalizzazione satellitare.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 18 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria HyperOS.

Redmi 13C: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il Redmi 13C bisogna spendere 162,43 euro, acquistando il dispositivo da venditori di terze parti. Nonostante questo, però, è possibile comunque accedere alle offerte di Amazon, con il prezzo che scende a 125 euro (-23%, -37,43 euro) un’ottima occasione per portare a casa un buon low-cost a un prezzo ancora più accessibile.

