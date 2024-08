Fonte foto: Xiaomi

Tra i moltissimi smartphone nel catalogo di Xiaomi sono disponibili anche diversi low-cost che arrivano sul mercato con schede tecniche semplici e prezzi contenuti, adatti davvero a tutte le tasche.

Tra questi c’è anche il Redmi 13C, uno smartphone entry level ottimo per chi non ha bisogno di un device con una scheda tecnica di alto livello e, anzi, cerca telefoni concreti, con tutto il necessario per l’utilizzo quotidiano, come una fotocamera immediata, ottima per il classico punta-scatta-condividi sui social e una batteria capiente che può accompagnarli per tutto il giorno e anche di più.

Per le prossime ore questo dispositivo è in offerta su Amazon, l’occasione perfetta per chi deve cambiare un vecchio smartphone e punta principalmente al risparmio.

Redmi 13C – MediaTek Helio G85 – Versione 6/128 GB

Redmi 13C: scheda tecnica

Redmi 13C ha un display IPS LCD che misura 6,74 pollici, ha una risoluzione HD+ (1.600×720 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino 90Hz. A protezione dello schermo abbiamo un vetro Corning Gorilla Glass.

Presente la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light a garanzia di basse emissioni di luce blu e quella TÜV Rheinland Flicker-Free, con questo smartphone che è in grado di regolare automaticamente la luminosità in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3000 Hz.

Il processore scelto da Xiaomi è un MediaTek Helio G85 a cui si affiancano in questa specifica offerta 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che l’utente può espandere fino a 1 TB acquistando una scheda microSD. Con la funzione Virtual RAM, inoltre, è possibile ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna dello smartphone.

Due le fotocamere in dotazione: un sensore principale da 50 MP e un secondo sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP.

Il processore MediaTek dentro questo device non ha un modem compatibile con il 5G e gli utenti dovranno accontentarsi, quindi, di navigare in 4G o con il WiFi 5. Tra le altre opzioni di connettività ci sono il Bluetooth 5.1, il chip per l’NFC, il jack audio da 3,5 mm, l’USB-C e le diverse tecnologie per la geolocalizzazione tramite satelliti.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata da 18 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria MIUI 14.

Redmi 13C: l’offerta su Amazon

Il Redmi 13C ha un prezzo di listino presso venditori di terze parti di 157 euro, una cifra già piuttosto contenuta ottima per chi cerca uno smartphone low-cost e non vuole spendere troppo. Tuttavia, grazie alle offerte su Amazon il prezzo scende ulteriormente e arriva a 110,99 euro (-29%, -46,01 euro) uno sconto più che interessante che rendere ancora più accessibile questo device.

