Xiaomi, questo è lo smartphone top da comprare oggi: prezzo in picchiata

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Per acquistare uno smartphone che scatti immagini con una qualità professionale non è necessario spendere cifre che si avvicinano ai 1.000 euro, ma l’importante è approfittare delle giuste offerte che di tanto in tanto ci propone Amazon. E oggi è proprio l’occasione per fare un ottimo affare. Sul sito di e-commerce è disponibile in promo lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro, ultima versione di una famiglia di telefoni che in questi anni ha raccolto ottimi risultati. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 30% che fa risparmiare 130 euro sul sito di e-commerce e approfitti del minimo storico per la versione 5G.

Come detto, uno degli elementi più interessanti della scheda tecnica di questo telefono è il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una fotocamera da ben 200 megapixel di livello professionale, la stessa presente su dispositivi ben più costosi. La fotocamera non è l’unico elemento top di questo telefono: lo schermo ha un refresh rate elevatissimo e una risoluzione più elevata rispetto a quella degli altri smartphone della stessa fascia di prezzo. Cosa vuol dire? Contenuti con una maggior qualità, soprattutto per i video online, le serie TV e i film sulle piattaforme di streaming. A questo prezzo difficilmente troverai qualcosa di meglio: approfittane subito.

Redmi Note 13 Pro

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Redmi Note 13 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta speciale da non farsi scappare. Da oggi trovi il Redmi Note 13 Pro in offerta a un prezzo di 301,94 euro grazie allo sconto del 30% che permette di risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino. Per la versione 5G dello smartphone è il minimo storico di quest’ultimo periodo e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni e hai due settimane di tempo per effettuare il reso gratuito. Ma difficilmente resterai deluso da un telefono che ha pochi eguali in questa fascia di prezzo.

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro: la scheda tecnica

Trovare uno smartphone con una fotocamera da 200 MP e un processore super prestazionale a soli 300 euro non è una cosa da tutti i giorni. Per capire la bontà di questo Redmi Note 13 Pro 5G basta analizzare la scheda tecnica.

Partiamo proprio da uno degli elementi top di questo smartphone: il display. Lo smartphone monta un display AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K (più elevata rispetto al classico FHD) e refresh rate fino a 120 Hz, il che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Lo schermo protegge anche i tuoi occhi grazie alla modalità "New Cycle" che adatta la luminosità alle varie fasi della giornata in modo da non stancare troppo la vista. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 7s Gen 2 con 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna.

Passiamo al comparto fotografico. Xiaomi ha investito molto per trasformare il Redmi Note 13 Pro 5G in un vero cameraphone, ma al prezzo di un medio di gamma. Nella parte posteriore è presente un sensore principale da 200 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale è da 16 megapixel per selfie perfetti da caricare direttamente sui propri profili social. Le immagini scattate sono molto nitide e hai anche il supporto degli algoritmi di intelligenza artificiale di Xiaomi.

Chiudiamo con la super batteria da 5.100mAh che ti supporta anche per quarantotto ore con un utilizzo normale. Grazie alla Turbo ricarica da 67 W hai il 100% di autonomia in poco più di mezz’ora.

Redmi Note 13 Pro