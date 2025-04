Xiaomi, lo smartphone a prezzo stracciato: sconto mai visto prima

Il Redmi Note 13 Pro Plus è in offerta con uno sconto del 33% e risparmi 150 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate. Schermo grande e fludio, fotocamera da ben 200 megapixel.

Tornano in offerta su Amazon gli smartphone più amati in Italia in questi ultimi anni: i Redmi Note. I telefoni del colosso cinese hanno conquistato oramai una grossa fetta di mercato e il merito è dell’ottimo rapporto qualità-prezzo, che diventa addirittura eccezionale quando li trovi in offerta speciale come capita oggi sul sito di e-commerce. Il protagonista della promo di oggi è il Redmi Note 13 Pro Plus, smartphone top di gamma dotato di un comparto fotografico unico grazie al sensore principale da ben 200 megapixel. Ma non è l’unica caratteristica a catturare l’attenzione: display AMOLED curvo con risoluzione superiore al FHD e una batteria con super ricarica che non ti lascia mai a piedi. Insomma, lo smartphone perfetto per chi vuole un dispositivo top senza spendere delle cifre esagerate.

A proposito di cifre. Lo smartphone da oggi è disponibile in offerta con uno sconto di ben il 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico e ti permette di risparmiare 150 euro su quello di listino. Parliamo del minimo storico per questa versione dello smartphone Xiaomi e fai un super acquisto. Acquisti probabilmente lo smartphone best-buy di questi ultimi giorni di aprile e non resterai deluso.

Redmi Note 13 Pro Plus: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è una di quelle da non farsi scappare per nessun motivo. Da oggi su Amazon è disponibile il Redmi Note 13 Pro Plus, smartphone top di Xiaomi, a un prezzo di 299,99 euro, con uno sconto del 33% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto rispetto al prezzo di listino è di circa 150 euro e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove viene effettuato l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione i classici quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa.

Redmi Note 13 Pro Plus: le caratteristiche tecniche

La qualità Xiaomi a un prezzo mai visto prima. Il Redmi Note 13 Pro+ è uno smartphone che non si nasconde, ma mette in mostra tutte le sue qualità, a partire da una scheda tecnica senza fronzoli e che assicura prestazioni elevate.

Non a caso, la base dello smartphone è il potente processore MediaTek Dimensity 7200-Ultra con a supporto 12 gigabyte di RAM e ben 512 gigabyte di memoria interna. Non avrai problemi con nessun tipo di applicazione e potrai installare e salvare tutto quello che vorrai: di certo non sarà lo spazio a mancare. Ottimo anche lo schermo. Sullo Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus trovi un display CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K (superiore al FHD) leggermente curvo ai lati per una presa migliore. Ma non solo. Lo schermo ha anche una refresh rate fino a 120 Hz che lo rende più fluido nell’utilizzo di tutti i giorni e proteggi gli occhi dalle fastidiose luci blu, soprattutto dopo un utilizzo intenso.

Il meglio di sé, però, lo smartphone lo dà con il comparto fotografico. Xiaomi, infatti, ha voluto fare le cose in grande e lo ha dotato di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 200 megapixel e con un teleobiettivo 4x senza perdita di qualità. A supporto una fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel e una fotocamera macro da 2 megapixel. Dotato anche di doppia stabilizzazione: ottica e digitale. Per i selfie puoi fare affidamento anche alla fotocamera frontale da 16 megapixel. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale che interviene in tempo reale nel migliorare la qualità delle foto.

Chiudiamo con la super batteria da 5000mAh che ti fa arrivare a fine giornata senza troppi patemi. E con la iper ricarica da 100 W impieghi circa 15 minuti per avere il 100% di autonomia.

