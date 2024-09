Redmi Note 14, 14 Pro e 14 Pro+ lanciati in Cina: schede tecniche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Xiaomi ha presentato in esclusiva per la Cina i nuovi device della serie Note 14, composta da Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro 5G e Redmi Note 14 Pro+ 5G.

Fonte foto: Xiaomi

Dopo le moltissime indiscrezioni delle settimane passate, Xiaomi ha finalmente presentato la nuova Serie Note 14, composta da: Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro 5G e Redmi Note 14 Pro+ 5G.

Si tratta di smartphone che si differenziano principalmente per la scelta del processore, due chip Mediatek per i primi modelli e un chip Qualcomm per il top di gamma, e per il comparto fotografico che diventa man mano più evoluto in base alle performance del device.

Al momento questi telefono sono disponibili in esclusiva per i consumatori cinesi ma, come già accaduto in passato, dovrebbero arrivare (forse non tutte le versioni) anche sul nostro mercato.

Redmi Note 14 5G: scheda tecnica e prezzo

Il nuovo Redmi Note 14 5G ha un display OLED da 6,67 pollici, con risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel), refresh rate variabile a 120 Hz e luminosità di picco di 2.100 nit. A protezione dello schermo un robusto vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore è un MediaTek Dimensity 7025-Ultra a cui si affiancano 6/8/12 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna, non espandibile.

Il comparto fotografico è composto da solo due sensori: il principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un sensore da 2 MP per la profondità di campo. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Sul fronte delle connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, l’USB -C, il sensore a infrarossi e le diverse opzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. La batteria è da 5.110 mAh con ricarica cablata da 45 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente HyperOS.

Al momento Redmi Note 14 5G è disponibile solo in Cina ma dovrebbe arrivare prossimamente anche in versione global. Il prezzo suggerito è di

Redmi Note 14 5G – 6/128 GB – 1.099 CNY (140,55 euro)

Redmi Note 14 5G – 8/128 GB – 1.199 CNY (153,34 euro)

Redmi Note 14 5G – 8/256 GB – 1.399 CNY (178,92 euro)

Redmi Note 14 5G – 12/256 GB – 1.599 CNY (204,49 euro)

Redmi Note 14 Pro 5G: scheda tecnica e prezzo

Il nuovo Redmi Note 14 Pro 5G, invece, ha un display OLED sempre da 6,67 pollici, con risoluzione 1,5K+ (2.712×1.220 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 3.000 nit. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Migliora il processore e stavolta abbiamo un MediaTek Dimensity 7300-Ultra con 8/12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con OIS, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per le macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 20 MP.

Più efficienti anche le connessioni con 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, l’USB -C, il sensore a infrarossi, chip per l’NFC e le diverse tecnologie per la geolocalizzazione.

Sale la batteria che arriva a 5.500 mAh con ricarica cablata da 45 W. Il sistema operativo è di nuovo Android 14 HyperOS. Presente infine la certificazione IP69, che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Anche Redmi Note 14 Pro 5G è disponibile solo in Cina e restiamo in attesa di sapere di più sulla versione global. Il prezzo di listino è di

Redmi Note 14 Pro 5G – 8/128 GB – 1.399 CNY (178,92 euro)

Redmi Note 14 Pro 5G – 8/256 GB – 1.499 CNY (191,70 euro)

Redmi Note 14 Pro 5G – 12/256 GB – 1.699 CNY (217,28 euro)

Redmi Note 14 Pro 5G – 12/512 GB – 1.899 CNY (242,86 euro)

Redmi Note 14 Pro+ 5G: scheda tecnica e prezzo

Il Redmi Note 14 Pro+ 5G, infine, ha lo stesso schermo del precedente modello, un OLED che misura 6,67 pollici, ha una risoluzione 1,5K+, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità di picco di 3.000 nit. A protezione dello schermo sempre un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Cresce ancora il processore e su questo modello Redmi decide di cambiare radicalmente, proponendo un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 con 12/16 GB di RAM e fino a 512 GB di archiviazione, non espandibile.

Sale di livello il comparto fotografico con un sensore principale da 50 MP con OIS, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 2.5x da 50 MP. La fotocamera frontale è sempre da 20 MP.

Simili al modello precedente le connessioni con 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, USB -C, il sensore a infrarossi, NFC e le diverse opzioni per il rilevamento della posizione.

Cresce notevolmente la batteria e su questo smartphone ce n’è una da 6.200 mAh con la ricarica che arriva a 90 W. Il sistema operativo è sempre Android 14 HyperOS. Infine anche questo device ha la certificazione IP69.

Anche Redmi Note 14 Pro+ 5G è disponibile solo in Cina mentre restiamo in attesa della variante global. Il prezzo è di