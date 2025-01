Redmi Note 14 Series ufficiale in Italia, schede tecniche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Redmi

Redmi ha presentato ufficialmente i nuovi device della serie Note 14 composta da cinque smartphone diversi: il Redmi Note 14, il Redmi Note 14 Pro, il Redmi Note 14 5G, il Redmi Note 14 Pro 5G e il Redmi Note 14 Pro + 5G (in foto) che, ovviamente, si rivolgono a specifiche fasce di mercato, con prezzi e funzioni in crescendo.

Redmi Note 14: scheda tecnica e prezzo

Il Redmi Note 14 ha un display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel) e refresh rate fino a 120Hz. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass 5. Inoltre il display ha anche le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light, Circadian Friendly e Flicker Free.

Il processore è un MediaTek Helio G99-Ultra con 6/8GB di RAM e fino a 256 GB di archiviazione, espandibili tramite microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale 108 MP, un sensore per la profondità di campo da 2 MP e un terzo sensore per le macro sempre da 2MP. La selfiecamera è da 20 MP.

Per quanto riguarda le connessioni il chip scelto non ha un modem compatibile con il 5G e gli utenti potranno navigare in 4G e con il WiFi 5. Non mancano il Bluetooth 5.3, l’NFC, USB-C, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie opzioni per la geolocalizzazione. Il comparto audio comprende due speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria è da 5.500 mAh con ricarica cablata a 33 W. Il sistema operativo è Android 14 con l’interfaccia utente HyperOS. Presente infine la certificazione IP54 che attesta la resistenza del device alla polvere e agli spruzzi d’acqua.

Redmi Note 14 sarà disponibile da dal 15 gennaio su mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia e presso i rivenditori autorizzati a questi prezzi:

Redmi Note 14 – 6/128 GB – 199,90 euro

Redmi Note 14 – 8/256 GB – 229,90 euro

Redmi Note 14 Pro: scheda tecnica e prezzo

Il Redmi Note 14 5G condivide con la versione base buona parte delle caratteristiche tecniche a partire dallo schermo, identico in tutto e per tutto dall’altro modello. Il processore, invece, in questo caso è un MediaTek Helio G100 con 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione espandibili.

Migliora nettamente il comparto fotografico con l’arrivo di un sensore principale da 200 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e quello per le macro da 2MP. La fotocamera anteriore è da 32 MP.

Simili all’altro modello anche le connessioni con 4G, WiFi 5, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, il jack da 3,5 mm e le varie opzioni per la geolocalizzazione. Presente anche stavolta un doppio speaker certificato Dolby Atmos.

La batteria, anche in questo caso, è da 5.500 mAh ma migliora la ricarica cablata che arriva a 45 W. Il sistema operativo è sempre Android 14 con interfaccia HyperOS. Infine, questo smartphone è certificato IP64 migliora quindi la resistenza alla polvere e all’acqua.

Anche il Redmi Note 14 Pro sarà disponibile da dal 15 gennaio al prezzo consigliato di 399,90 euro.

Redmi Note 14 5G: scheda tecnica e prezzo

Anche il Redmi Note 14 5G, ha lo stesso display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate fino a 120 Hz degli altri modelli.

Il processore in dotazione è un MediaTek Dimensity 7025-Ultra affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD.

Tre le fotocamere in dotazione con un sensore principale da 108 MP con OIS, uno ultra-grandangolare da 8 MP e uno macro da 2 MP. La selfiecamera è da 20 MP.

Sul fronte delle connessioni, arriva finalmente il 5G a cui si affianca anche il WiFi 5, Bluetooth 5.3, l’NFC, il jack da 3,5 mm, l’USB-C e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Anche qui c’è un doppio speaker certificato Dolby Atmos.

La batteria è da 5.110 mAh con la ricarica a 45 W. Il sistema operativo è sempre Android 14 con l’ormai nota interfaccia HyperOS. Infine, anche questo smartphone è certificato IP64.

Come gli altri modelli già visti, anche il Redmi Note 14 5G sarà disponibile dal 15 gennaio al prezzo consigliato di 299,90 euro.

Redmi Note 14 Pro 5G: scheda tecnica e prezzo

Il Redmi Note 14 Pro 5G ha uno schermo AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione 1,5K (2.712×1.220 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz. A protezione del display un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2. Presenti anche su questo modello le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light, Circadian Friendly e Flicker Free.

Il processore è un MediaTek Dimensity 7300-Ultra coadiuvato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD. Grazie a questo processore, il Redmi Note 14 Pro 5G è il primo modello della serie a poter accedere funzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale, tra cui Cerchia e Cerca.

Cambiano ancora le fotocamere a bordo, con questo modello che ha un sensore principale da 200 MP con OIS, un ultra-grandangolare da 8 MP e il sensore per gli scatti macro da 2 MP. La selfiecamera da 20 MP.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il 5G (compatibile anche con eSIM), il WiFi 6, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, il chip per l’NFC e le varie tecnologie per la geolocalizzazione. Il comparto audio comprende di nuovo due speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria è da 5.110 mAh con ricarica rapida da 45 W. Il sistema operativo è sempre Android 14 con HyperOS. Infine torna anche su questo device la certificazione IP64.

Anche il Redmi Note 14 Pro 5G sarà arriverà sul mercato 15 gennaio al prezzo consigliato di 399,90 euro.

Redmi Note 14 Pro+ 5G: scheda tecnica e prezzo

Il Redmi Note 14 Pro+ 5G ha lo stesso schermo già visto sul Redmi Note 14 Pro 5G. Cambia il processore e stavolta l’azienda cinese sceglie uno Snapdragon 7s Gen 3 prodotto da Qualcomm a cui si affiancano 8/12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna.

Grazie a questo chip si espandono ulteriormente le funzioni AI a bordo con Cerchia e Cerca, AI Interpreter, AI Notes, AI Recorder, AI Subtitles e AI Film.

Speculare al precedente device il comparto fotografico composto da un sensore principale da 200 MP con OIS, un ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per le macro da 2MP. La fotocamera anteriore è sempre da 20 MP.

Identiche all’altro modello anche le connessioni con 5G (con eSIM), il WiFi 6, il Bluetooth 5.4, USB-C, NFC e le varie opzioni per la geolocalizzazione. Il comparto audio è composto sempre da un doppio speaker certificato Dolby Atmos.

La batteria è di nuovo da 5.110 mAh ma in questo caso la ricarica sale a 120 W. Il sistema operativo è ancora Android 14 con HyperOS. Infine questo device è certificato IP68 ed è quindi in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di immersione.

Come tutti i device visti fino a questo punto anche il Redmi Note 14 Pro+ 5G sarà arriverà sul mercato 15 gennaio a questi prezzi: