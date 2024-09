Fonte foto: Redmi

La Serie 13 di Redmi è tra le più apprezzate dai consumatori, perché ha portato sul mercato una buona varietà di smartphone che vanno a posizionarsi in tutte le fasce di prezzo.

Nel segmento dei mid-range, ad esempio, troviamo il Redmi Note 13 Pro 4G, un device con un comparto hardware molto interessante per gli utenti che cercano uno smartphone con un buon comparto fotografico e una grande autonomia (e la ricarica rapida) ma che, per mantenere più accessibile il prezzo, scelgono un processore non tra i più recenti, sicuramente affidabile ma che deve fare a meno del 5G.

Con le offerte Amazon, si può portare a casa questo smartphone a poco meno di 260 euro uno sconto da non sottovalutare, che potrebbe fare gola a molti.

Redmi Note 13 Pro 4G – Mediatek Helio G99 Ultra – Versione 12/512 GB

Redmi Note 13 Pro 4G: scheda tecnica

Il Redmi Note 13 Pro 4G ha uno schermo AMOLED che misura 6,67 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e 1.300 nit di luminosità di picco. A protezione del display un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Diverse le certificazioni su questo modello: c’è la TÜV Rheinland Low Blue Light a garanzia di basse emissioni di luce blu, la TÜV Rheinland Circadian Friendly che attesta un basso impatto sugli occhi delle persone durante l’utilizzo del device, la TÜV Rheinland Flicker Free, con lo smartphone che può autoregolare la luminosità del display in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3000 Hz.

Il processore a bordo è un Mediatek Helio G99 Ultra affiancato in questo caso da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD.

Sul fronte delle fotocamere abbiamo: un sensore principale da 200 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per le macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Tra le connessioni non c’è, ovviamente, il 5G dato che il processore in dotazione non ha un modem compatibile con la rete veloce; gli utenti potranno comunque navigare con il 4G e il WiFi 5. Oltre a questo non mancano il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0, il sensore a infrarossi, l’NFC, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti. Il comparto audio comprende due speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 67 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria HyperOS 1.

Infine, è presente anche la certificazione IP54, che attesta la resistenza del Redmi Note 13 Pro 4G alla polvere e agli spruzzi d’acqua.

Redmi Note 13 Pro 4G: l’offerta su Amazon

Per portare a casa ill Redmi Note 13 Pro 4G (acquistandolo tramite rivenditori di terze parti) bisogna spendere 351,54 euro, tuttavia con le offerte su Amazon si scende a 258 euro (-27%, -93,54 euro) uno sconto molto interessante che rende un po’ più semplice l’acquisto di un ottimo mid-range.

Redmi Note 13 Pro 4G – Mediatek Helio G99 Ultra – Versione 12/512 GB