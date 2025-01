Redmi Note 13 5G, con l'offerta Amazon costa davvero poco

Fonte foto: Redmi

Il Redmi Note 13 5G è uno smartphone di fascia media che unisce una buona scheda tecnica, un design elegante e un prezzo accessibile, l’ideale insomma per chi cerca un dispositivo di qualità pronto soddisfare le esigenze quotidiane.

Questo modello si distingue soprattutto per un buon processore MediaTek, in grado di bilanciare alla perfezione prestazioni e consumi, un comparto fotografico che può regalare scatti più che interessanti e un’ottima autonomia che, grazie a una batteria piuttosto capiente, supera tranquillamente i due giorni di utilizzo normale.

Per le prossime ore questo smartphone è disponibile su Amazon a un prezzo irripetibile, che arriva poco sopra i 250 euro, l’occasione perfetta per cambiare un vecchio telefono con un modello di cui difficilmente ci si pente.

Redmi Note 13 5G – MediaTek Dimensity 6080 – Versione 8/256 GB

Redmi Note 13 5G: scheda tecnica

Il Redmi Note 13 ha un display AMOLED che misura 6,67 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. A protezione dello schermo c’è un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore scelto dall’azienda cinese è un MediaTek Dimensity 6080 a cui si affiancano in questa offerta 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite microSD. Con la funzione RAM Expansion, inoltre, è possibile aggiungere fino ad altri 8 GB di RAM in più attingendo alla memoria interna dello smartphone.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 108 MP con autofocus veloce PDAF, uno ultra-grandangolare da 8 MP e un terzo sensore per la profondità di campo da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

Per quanto riguarda le connessioni c’è il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, il sensore a infrarossi, il chip per l’NFC, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e le varie opzioni per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti. Il comparto audio è composto da due speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 33 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente proprietaria HyperOS 2.0, arrivata proprio nelle ultime settimane.

Infine, questo smartphone è certificato IP54 ed è, dunque, in grado di resistere alla polvere e agli spruzzi d’acqua.

Redmi Note 13 5G: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il Redmi Note 13 5G bisogna spendere 299,90 euro, tuttavia per le prossime ore è possibile approfittare delle ottime offerte Amazon che portano il prezzo di questo smartphone a 256,88 euro (-14%, – 43,02 euro) uno sconto da non sottovalutare, che rende un po’ più semplice acquistare un ottimo mid-range senza spendere cifre esagerate.

