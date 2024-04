Xiaomi, questo orologio è da comprare subito: prezzo stracciato

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Oggi trovi l'activity tracker Xiaomi in offerta a un prezzo bassissimo: è un affare da non farsi scappare.

Fonte foto: Redmi

È semplicemente l’offerta del giorno. E non stiamo esagerando. Parliamo della Xiaomi Redmi Smart Band 2, l’activity tracker/orologio del produttore cinese che oggi trovi in promo su Amazon a un prezzo bassissimo. Grazie allo sconto del 34% lo paghi solamente poco più di 20 euro e fai un super affare. Stiamo parlando di un dispositivo utilissimo nella vita di tutti i giorni e anche molto comodo da indossare. Rispetto ai classici smartwatch ha dimensioni più contenute, ma le funzionalità offerte sono pressoché le stesse. a partire dalle tante modalità di allenamento disponibili.

Al prezzo a cui lo troviamo oggi, lo Xiaomi Redmi Smart Band 2 diventa un vero best-seller. Trovare un activity tracker con tutte queste funzionalità a un prezzo praticamente stracciato lo fa diventare immediatamente un best-seller. E non è un caso che al momento è uno dei prodotti tech più venduti sul sito di e-commerce. Offre tutto quello che si richiede a un dispositivo di questo genere: oltre alle modalità di allenamento, hai un monitoraggio completo della salute, una batteria a lunga durata (fino a quasi due settimane) ed è anche impermeabile, quindi lo puoi utilizzare in piscina senza troppi problemi.

Xiaomi Redmi Smart Band 2

Redmi Smart Band 2: prezzo, offerta e sconto

L’occasione del giorno da non farsi sfuggire. Oggi trovi il Redmi Smart Band 2 di Xiaomi in promo speciale a un prezzo di 22,99 euro al mese e con uno sconto del 34% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico e costa pochissimo. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore, ma ti consigliamo di approfittarne subito: le scorte potrebbero terminare molto presto. Lo puoi provare con tutta calma: per il reso gratuito hai sempre 14 giorni di tempo.

Xiaomi Redmi Smart Band 2

Redmi Smart Band 2: caratteristiche e funzionalità

Redmi Smart Band 2 vanta un ampio display TFT da 1,47", così da leggere facilmente i dati riportati o semplicemente l’orario. Comodissimo, è impercettibile al polso, il corpo è infatti di soli 9,99 mm ed è leggerissimo. Oltre 30 modalità fitness, tra cui corsa all’aperto, yoga ed escursioni. Potrai così conoscere la durata dell’esercizio, le calorie bruciate e la frequenza cardiaca. Come detto, riporta il counter dei passi eseguiti con estrema precisione.

Non dovrai temere di indossarlo in caso di pioggia ma anche quando nuoti, visto che è impermeabile fino a 50 metri. La frequenza cardiaca viene monitorata sempre quindi può essere utile per tenerla sotto controllo sempre ed essere avvisati in caso di ritmo cardiaco anomalo. Puoi anche monitorare agevolmente il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO₂) e la qualità del sonno (sia notturna che dei cosiddetti "pisolini" pomeridiani). Un dato molto importante per restare vigili e attivi durante il giorno.

