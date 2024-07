Redmi Watch 3 Active, prezzo stracciato per l’orologio top

Fonte foto: Redmi

Per acquistare uno smartwatch che ti aiuta a monitorare costantemente il tuo stato di salute e l’attività fisica non è necessario spendere per forza di cose centinaia di euro. L’importante è conoscere le offerte giuste e approfittare delle promo che ci offre quotidianamente Amazon. Oggi è il vostro giorno fortunato: sul sito di e-commerce è disponibile un affare incredibile che ti permette di comprare un ottimo orologio smart a un prezzo mai visto prima. Stiamo parlando del Redmi Watch 3 Active che sfrutta al meglio la piattaforma wearable di Xiaomi per assicurare un rapporto qualità-prezzo impareggiabile. Grazie allo sconto del 32% non solo approfitti del minimo storico, ma anche di un prezzo inferiore ai 35 euro. Non approfittarne sarebbe un errore grossolano.

Il prezzo non deve trare in inganno: questo orologio smart ha veramente tutto quello che ti serve nella vita di tutti i giorni, a partire da uno schermo grande che ti aiuta a monitorare parametri vitali e a raccogliere i dati sulla tua attività fisica (puoi scegliere tra più di 100 allenamenti disponibili). A tutto questo devi aggiungere anche un’autonomia che supera i 10 giorni: ti dimenticherai di ricaricarlo. Un vero affare da Prime Day.

Redmi Watch 3 Active

Redmi Watch 3 Active: prezzo, sconto e offerta Amazon

Da oggi trovi il Redmi Watch 3 Active a un prezzo di soli 33,90 euro grazie allo sconto Amazon del 32%. Un prezzo veramente mini che lo fa diventare immediatamente uno dei migliori orologi che puoi acquistare oggi su tutto il web. Come visto ha tutto quello che cerchi in un dispositivo di questo tipo, a un prezzo alla portata di tutti. La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai i classici 14 giorni assicurati da Amazon. Approfittane subito, questo tipo di offerte dura solo pochi giorni.

Redmi Watch 3 Active

Redmi Watch 3 Active: funzionalità e caratteristiche

Non avrà le stesse funzionalità di un Apple Watch, ma costa anche meno di un decimo. E nell’utilizzo quotidiano le differenze tra i due dispositivi non sono così evidenti.

Il Redmi Watch 3 Active assicura tante funzioni utili, anche grazie a caratteristiche tecniche molto interessanti. Partiamo dall’ottimo display da 1,83" di forma rettangolare che ti mostra tutte le informazioni di cui hai bisogno: orari, passi effettuati, carica residua, il meteo del giorno e la temperatura. Inoltre, puoi personalizzare il display dello schermo scegliendo tra gli oltre 200 quadranti messi che trovi sull’app associata.

Come ogni buon smartwatch che si rispetti, anche questo orologio Redmi è dotato di sensori che monitorano costantemente il tuo stato di salute, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Nel caso in cui vengano rilevati dei valori anomali, vieni avvisato immediatamente con un segnalo acustico e una vibrazione. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno che fornisce un report completo sulla qualità del tuo riposo notturno.

Per gli amanti dello sport, ci sono più di 100 allenamenti disponibili. Oltre alla classica corsa, ciclismo, camminata all’aperto, trekking, ellittica, ce ne sono alcune anche di livello professionale. Per ogni esercizio fisico l’orologio è in grado di raccogliere dati molto utili che puoi analizzare tramite l’app dello smartphone. Puoi utilizzare il Redmi Watch 3 Active anche quando sei in piscina o al mare: è resistente all’acqua fino a 50 metri.

La batteria ha un’autonomia di circa 10 giorni e ti dimenticherai di utilizzarla. Collegando lo smartwatch al tuo smartphone potrai anche rispondere direttamente alle chiamate in entrata. Tante funzioni utili, a un prezzo veramente mini.

Redmi Watch 3 Active