Xiaomi, questo smartwatch è da comprare subito: il prezzo è crollato

Nel mercato degli smartwatch di certo non poteva mancare Xiaomi. Il produttore cinese da oramai diversi anni ha portato in Italia la sua lineup di orologi smart, tra cui è possibile trovare alcuni modelli veramente interessanti e che non hanno nulla da invidiare a quelli di brand molto più famosi. Uno di questi è sicuramente lo Xiaomi Watch S1 Active, smartwatch pensato per la vita di tutti i giorni e per chi ama tenersi in forma. Un orologio con cui tenere sotto controllo i principali parametri vitali e gli allenamenti quotidiani grazie a più di 100 modalità sportive, alcune delle quali di livello professionale,

In questo articolo, però, non andremo a parlare solamente delle funzionalità dell’orologio smart, ma soprattutto dell’ottima offerta disponibile oggi su Amazon. Infatti, lo smartwatch di Xiaomi è nuovamente disponibile in offerta e con un super sconto del 36% che lo fa diventare immediatamente un best-buy. Non approfittarne sarebbe un errore clamoroso.

Xiaomi Watch S1 Active: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi lo Xiaomi Watch S1 Active in promo con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo a 128,03 euro, il valore più basso fatto registrare in quest’ultimo periodo. Il risparmio è considerevole e approfitti anche di uno dei prezzi più bassi di tutto il web per un orologio con queste caratteristiche. Hai la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto e per la consegna a casa devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito i classici quattordici giorni di tempo.

Xiaomi Watch S1 Active: scheda tecnica e funzionalità

Una volta messo al polso, non potrai più fare a meno dello Xiaomi Watch S1 Active. Parliamo di un orologio pensato per la vita quotidiana e che ti assiste in ogni singolo istante. Ad esempio nel monitoraggio attivo della salute. I sensori nascosti sotto la cassa ti permettono di tenere sotto controllo il battito cardiaco in tempo reale e ti avvisa se nota qualcosa di anomalo. La stessa funzione è presente anche per la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non manca, poi, il monitoraggio avanzato del sonno: l’orologio ogni mattina ti fornisce un report con le varie fasi del riposo notturna e ti offre dei consigli per capire come migliorare. Lo smartwatch si rivela utile anche se sei una persona che soffre lo stress grazie alla funzione di rilevamento collegata. Per le donne è presente il monitoraggio della salute femminile.

Il suffisso "Active" alla fine del nome dell’orologio non è messo a caso. Lo smartwatch di Xiaomi offre ben 117 modalità di allenamento, con ben 19 modalità di livello professionale. Trovi veramente di tutto, dalla classica corsa, al trekking, al ciclismo all’aperto, passando per il nuoto (è anche impermeabile), fino ad arrivare al tennis e alla pallacanestro. Presente anche un chip GNSS dual-band che supporta cinque principali sistemi di localizzazione satellitare: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS.

Passando alle caratteristiche tecniche, l’orologio ha uno schermo AMOLED da 1,43 pollici ad altissima risoluzione e puoi personalizzare il quadrante scegliendo tra le oltre 200 watch faces che hai a disposizione. La batteria ha un’autonomia che può arrivare fino a più di 10 giorni. Chiudiamo con una funzione molto utile: tramite l’NFC puoi pagare la spesa al ristorante direttamente dall’orologio (supporta le carte del circuito Mastercard).

