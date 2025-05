Amazfit Active Edge in offerta su Amazon: minimo storico

Fonte foto: Amazfit

Amazfit è una delle realtà più interessanti nel panorama dei wearable. L’azienda cinese si è oramai affermata in Italia grazie a smartwatch realizzati con molta cura e con un rapporto qualità-prezzo molto elevato. Che diventa eccezionale quando sono disponibili in offerta e al minimo storico. Come capita oggi con l’Amazfit Active Edge, uno smartwatch progettato per gli amanti del fitness, disponibile su Amazon con uno sconto di ben il 52% che te lo fa pagare meno della metà.

Un prezzo alla portata di tutti per un orologio molto versatile e con tante funzioni utili e interessanti. L’Amazfit Active Edge, invece, è dotato di sensori di ultima generazione che, oltre a monitorare in tempo reale i tuoi parametri vitali, sono anche in grado di raccogliere dati interessanti sulla tua attività fisica. Supporta tantissime modalità di allenamento e assicura una geolocalizzazione molto precisa grazie all’utilizzo di 5 sistemi di posizionamento satellitare. Ottima anche l’autonomia che può arrivare fino a un massimo di 16 giorni. Se stavi cercando un orologio smart a un super prezzo, questa è l’offerta che fa per te.

Amazfit Active Edge: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è una di quelle da cogliere al volo senza pensarci troppo. Da oggi su Amazon è disponibile l’Amazfit Active Edge con uno sconto del 52% che fa crollare il prezzo a soli 71,99 euro, minimo storico di quest’ultimo periodo su Amazon e tra i migliori prezzi di tutto il web. Lo paghi meno della metà e fai un ottimo acquisto. La qualità è elevata e offre tante funzioni utili che trovi solo su orologi che costano molto di più. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate da 24 euro al mese, praticamente meno di un caffè al giorno.

La disponibilità dell’orologio smart è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai ben 30 giorni da quando ti viene consegnato, in modo da testare tutte le funzioni. Non farti scappare questa super offerta.

Amazfit Active Edge: caratteristiche e funzionalità

Elegante, resistente, utile. Questo e tanto altro rappresenta lo smartwatch Amazfit Active Edge, con il suo colore grigio, il suo quadrante da 46 mm e le sue tante funzionalità per restare in salute o tornare in forma. A partire dal preciso GPS che segue i tuoi movimenti anche nelle zone più isolate o, di contro, negli affollati conglomerati urbani. Abbinato all’impermeabilità (10 ATM) grazie alla quale potrai usarlo sotto la pioggia o quando nuoti. Resiste anche a freddo e caldo estremi. Dunque, distanze e maltempo non potranno più fermare la tua voglia di sport all’aria aperta. A ciò aggiungiamo l’intelligenza artificiale, che offre suggerimenti sugli esercizi da compiere in base al tuo peso e alla tua massa corporea. Vedrai tutta la sua utilità in app come Zepp Aura e Zepp Fitness Membership, con la seconda che prevede anche una chatbot AI per poter interloquire e porre i tuoi dubbi.

La batteria può durare fino a 16 giorni con un uso regolare, mentre in caso di uso intensivo dura praticamente quasi tutta la giornata (20 ore). Puoi personalizzare il display con oltre 100 quadranti diversi. Puoi impostare fino a 7 sport che svolgi più spesso così da trovarli subito sul display. Lo smartwatch Amazfit Active Edge ha anche un’anima social: puoi condividere le tue performance in tante community differenti. Questo orologio intelligente può tornare utile anche per le persone anziane o poco avvezze con la tecnologia, grazie alla presenza dell’intuitivo sistema operativo Zepp OS 2.0.

