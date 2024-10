Rowenta, l'aspirapolvere top di gamma a meno di metà prezzo: affare per tutti

Fonte foto: Rowenta

Una delle migliori offerte del giorno tra quelle disponibili su Amazon non riguarda un dispositivo tech come quelli di cui solitamente siamo abituati a parlare (smartphone, smartwatch o tablet), bensì un elettrodomestico per la pulizia domestica. Non un semplice aspirapolvere, ma uno dei modelli più recenti tra quelli lanciati in questi ultimi anni. Parliamo della Rowenta X-Force 9.60 Animal Care, una scopa elettrica con tecnologie innovative e molto flessibile, in grado di coprire anche gli angoli più bui. E grazie alla grande potenza e alla quattro modalità di aspirazione non avrai nessun tipo di problema nel pulire facilmente la tua abitazione.

Come detto, a catturare l’attenzione è l’offerta straordinaria disponibile su Amazon. Infatti, oltre allo sconto del 40% presente in pagina, puoi aggiungere un ulteriore coupon che fa scendere il prezzo di altri 40 euro. In questo modo lo sconto totale supera il 50% e approfitti del minimo storico. Un’occasione irripetibile: come tutte le promo con coupon la durata è limitata e potrebbero terminare da un momento all’altro.

Rowenta X-Force 9.60 Animal Care: offerta Amazon, prezzo e sconto

Da oggi l’aspirapolvere top di gamma di Rowenta è disponibile a un prezzo di 158,99 euro grazie al doppio sconto disponibile su Amazon. La promo, infatti, si compone di uno sconto fisso del 40% presente in pagina a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 40 euro. La paghi meno di metà prezzo e il risparmio totale supera i 170 euro. Un minimo storico da non farsi assolutamente scappare per un elettrodomestico per la pulizia domestica con pochi eguali. Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni, mentre per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo, in modo da poterlo testare a fondo.

Rowenta X-Force 9.60 Animal Care: le caratteristiche tecniche

La perfetta combinazione di prestazioni e comfort. La scopa elettrica Rowenta X-Force 9.60 Animal Care è la dimostrazione dei grandi passi in avanti fatti da questo settore negli ultimi anni. Un aspirapolvere leggero, ma allo stesso tempo molto potente e che ti aiuta nelle faccende domestiche.

È dotato delle tecnologie più innovative degli ultimi anni. Ad esempio la tecnologia XForce Flex 9.60 permette alla scopa elettrica di adattare automaticamente la potenza di aspirazione alla tipologia di pavimento per risultati sempre perfetti. Grazie al tubo flessibile riesci a raggiungere anche le parti più complicate della tua abitazione senza nessuno sforzo particolare.

Il display digitale è il tuo aiutante nella gestione dell’aspirapolvere: mostra la carica residua della batteria (con un utilizzo normale ha un’autonomia di circa 45 minuti) e permette di scegliere tra i quattro differenti livelli di potenza di aspirazione (dal meno potente fino a Boost). L’aspirapolvere è dotato anche di un sistema di filtraggio in grado di catturare fino al 99,9% delle particelle inquinanti e che producono allergie.

Infine, come si può intuire dal nome, questa speciale modello è pensato per chi ha un animale domestico in casa. Nella confezione trovi utili accessori come una mini spazzola per rimuovere con efficacia i peli degli animali, una bocchetta per le fessure e una spazzola per il divano.

