Rowenta, ecco l'aspirapolvere che devi comprare oggi: sconto incredibile

L'aspirapolvere Rowenta X-Force 9.60 Animal Care è in offerta con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero

Fonte foto: Rowenta

Ecco l’offerta per la pulizia della tua abitazione che non devi farti scappare. Da oggi su Amazon trovi l’aspirapolvere Rowenta X-Force 9.60 Animal Care in promo con uno sconto di ben il 42% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 140 euro sul prezzo di listino. La paghi quasi la metà e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Una promo completa e da non farsi scappare per uno delle migliori scope elettriche per rapporto qualità-prezzo che trovi oggi su Amazon.

La Rowenta X-Force 9.60 Animal Care, infatti, ha tutto quello che richiedi solitamente a un elettrodomestico di questo tipo. In primis una grande potenza di aspirazione che ti permette di eliminare anche lo sporco più difficile. Inoltre, come si intuisce dal nome, è perfetta per chi ha un animale domestico grazie alla spazzola ad hoc in dotazione. Grande autonomia e tubo molto flessibile che ti permette di arrivare anche negli angoli più complicati. Insomma, l’aspirapolvere perfetto per la tua abitazione e a un prezzo mai visto in precedenza.

Rowenta X-Force 9.60 Animal Care

Rowenta X-Force 9.60: prezzo, sconto e offerta Amazon

L’aspirapolvere perfetta se non vuoi spendere delle cifre enormi. Da oggi la scopa elettrica Rowenta X-Force 9.60 è disponibile su Amazon a un prezzo di 189,99 euro, con uno sconto esagerato del 42% che fa scendere il prezzo al minimo storico, risparmiando ben 140 euro su quello consigliato. La promo non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 38 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto (praticamente meno di 1 caffè al giorno).

Acquistando l’aspirapolvere oggi la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2025. Puoi anche decidere di regalarla in vista del Natale e non avere nessun timore di non poterla restituire.

Rowenta X-Force 9.60 Animal Care

Rowenta X-Force 9.60: le caratteristiche l’offerta

Questo aspirapolvere combina prestazioni ottimo con il massimo comfort. Da un lato grazie alla potenza di aspirazione capace di raggiungere i 100 AirWatt (che si regola anche automaticamente in base alle superficie che è chiamato a pulire) e dall’altro al design ultraleggero, visto che può raggiungere un peso di solo 1 chilogrammo quando per esempio lo si utilizza in modalità aspirabriciole. Il comfort è garantito anche dal fatto che l’aspirapolvere Rowenta X-Force 9.60 Animal Care funzioni senza fili, consentendoti di muoverti agevolmente in casa in modalità wireless.

Questo elettrodomestico fa parte di una serie di aspirapolvere specifici che Rowenta ha ideato per scopi precisi. In questo caso, la funzione principale è la Animal Care, pensata, come si intuisce dal nome, per la rimozione dei peli di animali. La batteria, rimovibile, vanta un’autonomia fino a 45 minuti. La batteria residua viene mostrata in modo chiara sul display. Dal display Smart Control è anche possibile regolare facilmente la potenza di aspirazione. A portata di mano troverai anche il grilletto boost per cambiare accessori.

Non ci saranno più angoli bui e irraggiungibili, grazie alle luci a LED e alla flessibilità dell’asta (tecnologia Flex). Utile per raggiungere anche le aree più difficili senza doversi chinare.

Rowenta X-Force 9.60 Animal Care