Fonte foto: 123RF

Un misterioso lampo di luce molto intenso, seguito da un forte boato, ha scosso i cittadini di Melbourne, in Australia: le immagini condivise sui social rivelano un’esplosione di cui non è stato ancora possibile individuare l’origine. Mentre sul web serpeggia il timore e la curiosità, alcuni scienziati hanno tentato di dare una risposta a questo enigma. Ecco tutto quello che sappiamo finora su questo fenomeno.

Misteriosa esplosione a Melbourne

Qualche giorno fa, al calare del buio, nei quartieri settentrionali di Melbourne (in Australia) si è verificato qualcosa di anomalo e preoccupante. Il cielo, ormai scuro dopo il tramonto, è stato squarciato da un improvviso bagliore di grande luminosità. Una manciata di secondi dopo, ecco il tremendo boato: è stata un’esplosione che ha suscitato timore negli abitanti della città, anche perché non è stato possibile capirne subito la causa. Molte telecamere di sicurezza hanno ripreso l’evento, mostrando – in filmati rapidamente condivisi sui social – il lampo di luce e il successivo fragore che ha rotto il silenzio.

Tantissime persone si sono riversate sul web per raccontare la loro esperienza. C’è chi l’ha descritta come una “massiccia esplosione” assolutamente inattesa, che non ha però lasciato alcuno strascico. Alcuni hanno ipotizzato che potesse trattarsi di un forte rumore provocato da dei lavori stradali, sebbene ciò non spiegherebbe il lampo che ha preceduto di pochi istanti il boato. Addirittura, qualcuno ha visto tremare la propria abitazione, quasi come si fosse verificata una scossa di terremoto. Ed ecco che si è fatta largo l’ipotesi di un meteorite.

Meteorite o spazzatura spaziale?

Né le autorità locali né gli scienziati sono ancora riusciti a trovare una spiegazione al fenomeno avvenuto una delle scorse sere a Melbourne. È possibile che, come già accaduto in passato, il mistero rimanga senza una risposta. Tuttavia, c’è chi si spinge in qualche ipotesi non troppo fantasiosa. La prima riguarda un evento astronomico non poi così raro, ovvero l’ingresso di un meteorite nell’atmosfera terrestre. Ciò accade quando un frammento di asteroide in viaggio nei pressi della Terra si stacca e viene attratto dalla nostra forza gravitazionale.

Nel momento in cui il pezzo di roccia spaziale si “scontra” con la nostra atmosfera, l’attrito è tale da provocare un bagliore molto intenso e un rumore simile a quello di un’esplosione. A seconda delle dimensioni del frammento, inoltre, è possibile che nemmeno una piccola parte giunga sulla superficie terrestre, consumandosi completamente nel suo viaggio attraverso l’atmosfera. Il dottor Brad Tucker, astronomo dell’Australian National University, ha dichiarato a 3AW che il rumore udito potrebbe essere proprio il boom sonico di un meteorite di dimensioni comprese tra i 10 e i 40 centimetri di diametro.

È poi possibile che si sia trattato di una meteora appartenente allo sciame delle Orionidi, che proprio in questi giorni sta raggiungendo il suo picco. Ma c’è un’ulteriore ipotesi affascinante: che il boato sia il risultato dell’ingresso nella nostra atmosfera di quella che viene definita “spazzatura spaziale”. Come ad esempio qualche frammento di un razzo, cosa che è effettivamente successa lo scorso agosto. Nei pressi della città australiana di Victoria, in estate si è potuta osservare una palla di fuoco che ha attraversato il cielo notturno, seguita da un forte rumore. L’agenzia spaziale australiana ha in seguito confermato che si è trattato dei resti di un razzo Sojuz-2 russo, incenerito dal contatto con l’atmosfera terrestre.