Sconto esagerato per l'asciugatrice Samsung: la paghi pochissimo

L’intelligenza artificiale è ormai tra noi, ed è destinata a restarci. Anche dentro le mura delle nostre abitazioni. Algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico stanno "prendendo possesso" dei nostri elettrodomestici per renderli più efficienti e facilitarne l’ utilizzo.

Ne è un esempio la Samsung Asciugatrice AI Control che, come suggerisce anche il nome, fa ampio utilizzo di intelligenza artificiale per asciugare i nostri bucati in maniera efficiente e veloce. L’asciugatrice del produttore sudcoreano, poi, è oggi doppiamente conveniente. Allo sconto esagerato garantito da Amazon (con un risparmio rispetto al listino di svariate centinaia di euro) si aggiunge la possibilità di pagare a rate senza nessun costo aggiuntivo (né interessi né spese di istruttoria). Una promo imbattibile, da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Asciugatrice Samsung a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione che non capita troppo spesso, quella disponibile oggi sull’asciugatrice Samsung a intelligenza artificiale. Da un lato troviamo uno sconto mai visto in precedenza e prezzo ridotto al minimo storico; dall’altro, invece, la possibilità di pagare a tasso zero uno dei migliori elettrodomestici della sua categoria. Ma procediamo con ordine.

L’asciugatrice Samsung AI Control con carico da 8 kg può essere acquistata con uno sconto del 61% rispetto al listino. Comprandola adesso la paghi 529,00 euro anziché 1.349,00 euro come da prezzo consigliato dal produttore. Il risparmio è esagerato: ti costa ben 820 euro in meno.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno associato una carta di credito o debito al proprio account possono poi scegliere di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria. In questo modo, l’asciugatrice Samsung AI Control ti costa 106 euro al mese per cinque mesi.

Samsung asciugatrice AI Control scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Versatile, completa e funzionale. In più, avanzati algoritmi di intelligenza artificiale capaci di apprendere dalle nostre abitudini per un bucato sempre perfetto. Questa, in estrema sintesi, la lista delle caratteristiche di punta dell’asciugatrice Samsung AI Control da 8 chilogrammi. Un elettrodomestico pensato per facilitarvi la vita in lavanderia e permettervi di risparmiare sulla bolletta dell’energia elettrica.

La tecnologia AI Control messa a punto dagli ingegneri sudcoreani, infatti, personalizza l’asciugatura ricordando le tue abitudini, suggerendoti i cicli e visualizzando informazioni tempestive su delle azioni da compiere. Potrai facilmente scegliere tra oltre 20 programmi di asciugatura quello più adatto alle tue necessità, mentre i sensori dell’asciugatrice calcolano il peso del bucato, la composizione dei capi e il livello di umidità per adattare temperatura e durata dell’asciugatura in base ai dati raccolti.

Il sistema Smart Check, poi, controlla periodicamente lo "stato di salute" dell’asciugatrice e, in caso di problemi, suggerisce eventuali soluzioni che potrai eseguire facilmente e velocemente in casa. Se, invece, i problemi dovessero essere più complessi, ti suggerirà di rivolgerti a un tecnico specializzato.