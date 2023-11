Fonte foto: Samsung

Samsung punta a rafforzare il suo ruolo di primo piano nel settore della fotografia su smartphone. La casa coreana, infatti, ha appena annunciato il debutto del nuovo sensore Isocell GNK. Tale sensore sarà proposto da diversi smartphone di fascia alta nel corso dei prossimi mesi e, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe, in realtà, già essere stato utilizzato da Google come sensore principale del top di gamma Google Pixel 8 Pro, il cui comparto fotografico è stato promosso da DxOMark.

Samsung Isocell GNK: caratteristiche tecniche

Il nuovo sensore Isocell GNK ha dimensione di 1/1,3”, con pixel da 1,2 μm e una risoluzione effettiva delle immagini catturate di 8.160×6.144 pixel, pari a 50 Megapixel. Per quanto riguarda la registrazione dei video, invece, il sensore è in grado di riprendere video in 8K a 30 fps, 4K a 120 fps oppure Full HD a 240 fps (slow motion).

Da segnalare anche la presenza del sistema Dual Pixel Pro (PDAF) per l’autofocus che permetterà di migliorare la qualità delle immagini e video con soggetti in movimento, garantendo un autofocus più preciso e reattivo. Il nuovo Isocell GNK, grazie a tre diverse modalità ISO e a una tecnologia HDR avanzata, è in grado di produrre immagini con una gamma dinamica fino a 102 dB.

La tecnologia Smart-ISO Pro, inoltre, dovrebbe garantire un ulteriore miglioramento della gamma dinamica per singolo fotogramma, eliminando gli artefatti legati al movimento e creando immagini con una profondità di colore fino a 14 bit.

Le prestazioni del nuovo sensore Isocell saranno da testare sul campo ma Samsung anticipa grandi potenzialità per GNK. In condizioni di scarsa luminosità, ad esempio, quattro pixel vengono fusi in un unico pixel migliorando la resa delle immagini.

Questo processo, che non è certo una novità nel settore, dovrebbe essere stato ulteriormente affinato da Samsung per il suo nuovo Isocell GNK che, sulla carta, punta a garantire un salto di qualità ulteriore per la fotografia anche in condizioni di luce non ottimali, un contesto che, da sempre, rappresenta un banco di prova molto difficile per gli smartphone.

Il nuovo Isocell GNK è già utilizzato dal Pixel 8 Pro?

Samsung ha confermato che i primi smartphone con Isocell GNK saranno disponibili soltanto nel corso dei primi mesi del 2024. I top di gamma del prossimo anno, quindi, potrebbero utilizzare il nuovo sensore di Samsung per migliorare le prestazioni fotografiche, soprattutto in contesti di scarsa luminosità.

In realtà, però, il nuovo Isocell potrebbe già essere utilizzato da almeno uno smartphone. A confermarlo è il magazine coreano Maeil Business Newspaper. Samsung, infatti, potrebbe aver fornito il nuovo sensore (probabilmente in una versione “custom” o con un contratto di fornitura in esclusiva temporale) a Google. L’azienda americana, quindi, potrebbe aver utilizzato il GNK per il Google Pixel 8 Pro. Al momento, però, non c’è una conferma ufficiale.