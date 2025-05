Il Samsung Galaxy Z Fold 6 è in offerta su Amazon con uno sconto di 400 euro: si tratta dell'occasione giusta per acquistare il pieghevole della casa coreana

Il Samsung Galaxy Z Fold 6 è uno dei modelli di riferimento del segmento di mercato dei pieghevoli ed è disponibile sul mercato con un prezzo molto elevato. Per questo motivo, ogni occasione è buona per acquistare il modello in sconto.

La nuova offerta Amazon di oggi arriva, quindi, al momento giusto, garantendo un risparmio netto sulla variante da 512 GB che ora costa meno rispetto alla versione da 256 GB, variante decisamente limitata considerando la fascia di prezzo del pieghevole.

Grazie all’offerta in corso su Amazon, infatti, il Samsung Galaxy Z Fold 6 512 GB è ora disponibile al prezzo scontato di 1.836 euro invece di 2.219 euro. Si tratta di un taglio di prezzo di 383 euro che rende il pieghevole di Samsung decisamente più vantaggioso.

L’offerta riguarda la versione venduta direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e all’assistenza post-vendita. Per gli utenti Amazon abilitati agli acquisti a rate, inoltre, c’è la possibilità di acquistare il dispositivo anche optando per il pagamento in 5 rate mensili. Per sfruttare l’offerta basta premere sul banner seguente.

Samsung Galaxy Z Fold – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 – 512 GB

Samsung Galaxy Z Fold 6: la scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Z Fold 6 è dotato di un ampio display pieghevole con diagonale da 7,6 pollici con risoluzione di 2.160 x 1.856 pixel, pannello LTPO AMOLED e refresh rate massimo di 120 Hz. C’è poi un display esterno LTPO AMOLED da 6,3 pollici, con risoluzione di 2376 x 968 pixel.

Sotto la scocca, a gestire il funzionamento del dispositivo, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, una garanzia assoluta per prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo. Da segnalare anche la presenza di 12 GB di memoria RAM e di 512 GB di storage mentre la batteria ha una capacità di 4.400 mAh, con supporto alla ricarica wireless.

Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, una fotocamera sotto al display e una cover camera. Il sistema operativo è Android 15 con One UI, Galaxy AI e con la garanzia di altri 6 major update per il sistema operativo. Lo smartphone è Dual SIM, con supporto anche alle eSIM, ed è dotato di certificazione IP48.

Samsung Galaxy Z Fold 6: l’offerta di Amazon

Con l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Z Fold 6 da 512 GB con un prezzo scontato di 1.836 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento anche in 5 rate mensili. Per accedere subito alla promo basta premere sul box seguente. La promo è valida solo per un breve periodo.

