Fonte foto: Google

Non era facile fare meglio della generazione precedente ma il nuovo Google Pixel 8 Pro ci è riuscito. Il nuovo top di gamma di Google, infatti, è stato promosso da DxOMark per quanto riguarda la qualità del suo comparto fotografico. Lo smartphone è arrivato a sfiorare il podio dei migliori camera-phone sul mercato, classificandosi (di pochissimo) alle spalle dei più recenti top di gamma di Huawei e Apple e, dettaglio da non sottovalutare, al momento è il miglior smartphone al mondo per quanto riguarda il display.

Google Pixel 8 Pro: comparto fotografico promosso

Il Google Pixel 8 Pro ha superato con un ottimo risultato il test di DxOMark sulla qualità del comparto fotografico. Lo smartphone, disponibile da pochi giorni in Italia, è dotato di una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel, con apertura f/1.68 e OIS, un sensore ultra-grandangolare da 48 Megapixel, con angolo di visione di 126°, e un sensore teleobiettivo periscopico da 48 Megapixel, con zoom ottico 5x.

DxOMark ha assegnato un punteggio di 153 al nuovo Google Pixel 8 Pro che si piazza alle spalle degli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, entrambi con 154 punti, e di quello che secondo il portale specializzato è il miglior camera-phone sul mercato, il Huawei P60 Pro, che ha ottenuto un punteggio di 156. Nel test di DxOMark, il nuovo Pixel 8 Pro stacca il Pixel 7 Pro, che si ferma a 147 punti, gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max e il Samsung Galaxy S23 Ultra.

Da notare che lo smartphone di Google è secondo (dietro iPhone 15 Pro Max) per la qualità dei selfie e primo per la qualità del display secondo i test di DxOMark.

Google Pixel 8 Pro: bene le foto e lo zoom

Il test di DxOMark si divide in varie categorie, ciascuna con un suo punteggio. Per il Google Pixel 8 Pro arriva un ottimo risultato per le foto, con un punteggio di 155 che rappresenta un risultato superiore rispetto a quello ottenuto da iPhone 15 Pro e 15 Pro Max (che si fermano a 153).

Meno convincente, invece, la qualità dell’effetto Bokeh, che ha ottenuto un punteggio di 65 contro l’80 ottenuto dai nuovi iPhone. DxOMark sottolinea la presenza di errori visibili nel lavoro svolto dal software per creare l’effetto con sfondo sfocato.

Anche per i video c’è da migliorare: con 149 punti, infatti, lo smartphone di Google è ancora indietro rispetto ai top di gamma di Apple che totalizzano 158 punti. Buoni risultati, invece, per quanto riguarda lo zoom che ottiene 152 punti, staccando nettamente gli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max che totalizzano, rispettivamente, 139 e 142 punti.

Il nuovo Google Pixel 8 Pro, quindi, convince. Il comparto fotografico supera brillantemente i test di DxOMark e lo smartphone si conferma come un’alternativa reale ai nuovi iPhone, con anche qualche punto a favore di notevole rilievo. Con ulteriori limature del software (come per la questione dell’effetto Bokeh), Google potrebbe registrare ulteriori passi in avanti per il suo smartphone, dal punto di vista fotografico.