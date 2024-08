Fonte foto: Samsung

Nel corso dei primi sette mesi dell’anno, Samsung ha aggiornato tutta la sua gamma di smartphone, con il lancio dei Galaxy S24 (in foto le tre varianti) a cui è seguito l’arrivo dei mid-range Galaxy A35 e A55 e, più di recente, dei nuovi pieghevoli Galaxy Z.

Tra le prossime novità in arrivo per gli smartphone Galaxy c’è il nuovo Samsung Galaxy S24 FE, già al centro di diverse indiscrezioni nel corso delle ultime settimane. A confermare l’esistenza del dispositivo, in queste ore, è stata Samsung stessa.

Samsung Galaxy S24 FE sta arrivando

Ad anticipare l’arrivo del nuovo Galaxy S24 FE è stato il sito di Samsung Francia dove è stata messa online una pagina dedicata al supporto per il nuovo SM-S721B, nome in codice della versione internazionale del Galaxy S24 FE (come già confermato da diversi rumor delle ultime settimane).

Anche se la pagina in questione non offre alcun dettaglio particolare sul progetto, si tratta di una conferma importante: il nuovo smartphone è sempre più vicino al debutto. Samsung potrebbe svelare il Galaxy S24 FE (insieme ad altri modelli della serie FE) nel corso di un evento in programma in autunno (probabilmente ad ottobre).

Ancora tutto da valutare il prezzo che potrebbe essere in linea con quello del Galaxy S23 FE (in foto) che, in Italia, parte da 719 euro.

Samsung Galaxy S24 FE: come sarà

Sul nuovo Samsung Galaxy S24 FE sono già disponibili diverse indiscrezioni relative alla scheda tecnica. In particolare, il nuovo smartphone dovrebbe poter sfruttare il SoC Exynos 2400. Si tratta dello stesso chip utilizzato dai Galaxy S24 e S24+. Anche se meno potente rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3 utilizzato dal Galaxy S24 Ultra, il nuovo chip Exynos ha le carte in regola per rendere il nuovo S24 FE come uno dei dispositivi più interessanti della fascia media.

Le informazioni sulla scheda tecnica sono, per ora, limitate e non è chiaro quale sarà la dimensione del display AMOLED utilizzato dallo smartphone e quale sarà la capacità della batteria. Probabile, invece, la presenza di 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage (come per il Galaxy S24) e di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale ISOCELL HP3 da 50 Megapixel, con OIS, affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel e da un sensore teleobiettivo da 10 Megapixel, con OIS.

Il nuovo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato con Android 14 e One UI. Samsung potrebbe garantire fino a 7 anni di aggiornamenti per il suo nuovo dispositivo, come fatto con i Galaxy S24 svelati a inizio anno. Ricordiamo che il Galaxy S23 FE, lanciato lo scorso anno, riceverà aggiornamenti per 5 anni, con soli 4 major update del sistema operativo.