Samsung Galaxy A35 5G, con gli sconti Amazon il prezzo è irresistibile

Samsung Galaxy A35 è un device di fascia media, potente e affidabile che grazie alle offerte su Amazon per le prossime ore può essere acquistato in super offerta

Il Samsung Galaxy A35 5G è uno smartphone sviluppato per combinare un design elegante e moderno con materiali premium molto resistenti. Tra le particolarità di questo device spiccano certamente uno schermo Super AMOLED, protetto da Corning Gorilla Glass Victus+, che garantisce colori vivaci e una visualizzazione nitida e un buon processore Exynos, ottimo per svolgere senza problemi tutte le varie attività quotidiane in modo fluido e senza consumi eccessivi. Interessante anche il comparto fotografico, semplice e versatile che, alle giuste condizioni, riesce ad andare ben oltre il canonico punta-scatta-condividi sui social.

Per le prossime ore, grazie alle offerte su Amazon, il prezzo di questo smartphone scende sotto i 400 euro, uno sconto da non lasciarsi scappare, che rende un po’ più semplice l’acquisto di un mid-range di qualità, garantito dalla ben nota affidabilità dei prodotti a marchio Samsung.

Samsung Galaxy A35 5G – Samsung Exynos 1380 – Versione 8/256 GB

Samsung Galaxy A35 5G: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy A35 5G ha uno schermo Super AMOLED che misura 6,6 pollici, con una risoluzione FHD+ (1,080×2.340 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz. Sullo schermo un vetro Corning Gorilla Glass Victus+ che lo protegge da graffi e urti accidentali.

Il processore è un Samsung Exynos 1380 che in questo caso viene affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino massimo a 1TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per le macro da 5 MP. La fotocamera anteriore è da 13 MP.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il chip per l’NFC e le varie opzioni per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou e Galileo.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, con ricarica cablata da 25 W. Il sistema operativo è Android 14 con l’interfaccia utente Samsung UI 6.0 con quattro annidi aggiornamenti Android e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Infine, il Samsung Galaxy A35 5G è certificato IP67 ed è dunque in grado di resistere alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Samsung Galaxy A35 5G: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il Samsung Galaxy A35 5G bisogna spendere 429 euro ma grazie all’offerta in corso su Amazon per le prossime ore il prezzo scende a 359 euro (-16%, -70 euro), un ottimo sconto che può convincere gli indecisi ad acquistare un ottimo mid-range a marchio Samsung, di cui difficilmente ci si pente.

