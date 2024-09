Samsung Galaxy A35 5G: minimo storico su Amazon, l'offerta è incredibile

Fonte foto: Samsung

Andare su Amazon per acquistare un nuovo smartphone è diventata praticamente la normalità per milioni di utenti in tutto il mondo che, quotidianamente, si avvalgono dei servizi della piattaforma per i loro acquisti, consapevoli che su migliaia di prodotti il risparmio è assicurato.

E tra le offerte più interessanti, proprio in queste ore troviamo il Samsung Galaxy A35 uno dei mid-range dell’azienda sudcoreana che può essere acquistato a poco più di 270 euro arrivando al minimo storico.

Un’occasione davvero ghiotta per chi ha bisogno di un nuovo smartphone e, conoscendo la grande affidabilità dei prodotti a marchio Samsung, non può che cedere alla tentazione e procedere con l’acquisto.

Samsung Galaxy A35 5G – Samsung Exynos 1380 – Versione 8/256 GB

Samsung Galaxy A35 5G: scheda tecnica

Samsung Galaxy A35 5G ha uno schermo Super AMOLED con Always-On che misura 6,6 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.340 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Sullo schermo troviamo un vetro Corning Gorilla Glass Victus+, che lo tiene al sicuro da graffi e urti.

Il processore è un Samsung Exynos 1380 affiancato, in questo caso specifico, da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un terzo sensore per le macro da 5 MP. La fotocamera frontale è da 13 MP.

Per quanto riguarda le connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il chip per l’NFC e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione degli utenti tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou e Galileo.

La batteria ha una capacità 5.000 mAh, con ricarica via cavo da 25 W. Il sistema operativo è Android 14 con l’interfaccia utente Samsung UI 6.1 e la promessa 4 anni di aggiornamenti Android e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Infine, il Samsung Galaxy A35 5G è certificato IP67 ed è quindi in grado di resistere alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Samsung Galaxy A35 5G: l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino presso venditori di terze parti del Samsung Galaxy A35 5G è di 446,30 euro, come al solito un po’ più alto rispetto ai vari mid-range sul mercato, ma comunque pienamente giustificato dalle grandi attenzioni dell’azienda sudcoreana per i dettagli.

Con le offerte su Amazon, però, il prezzo scende a 273 euro (-39%, -173,3 euro), uno sconto assolutamente da non sottovalutare, che rende decisamente più semplice l’acquisto di un nuovo smartphone dalle buone potenzialità.

