Samsung Galaxy A26 5G, su Amazon è già disponibile al minimo storico

Fonte foto: Samsung

Su Amazon continua la Festa delle Offerte di Primavera e anche oggi il celebre e-commerce propone ai consumatori una serie di occasioni molto interessanti. Tra queste, impossibile non segnalare il Samsung Galaxy A26 5G, uno dei prodotti più recenti del catalogo del colosso sudcoreano della tecnologia che va a posizionarsi direttamente nella fascia medio-bassa del mercato, rappresentando il device perfetto per chi cerca un telefono di buona qualità, affidabile e robusto da utilizzare per le operazioni di tutti i giorni.

Grazie all’offerta in corso, questo dispositivo è disponibile al minimo storico con il prezzo che arriva poco sopra i 300 euro, l’occasione perfetta per acquistare un nuovo smartphone, spendendo il giusto e senza pentirsene assolutamente.

Samsung Galaxy A26 5G – Samsung Exynos 1380 – Versione 8/256 GB

Samsung Galaxy A26 5G: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy A26 5G ha uno schermo Super AMOLED che misura 6,7 pollici, la risoluzione è FHD+ (1.080×2.340 pixel) e la frequenza di aggiornamento arriva fino a 120 Hz. A protezione del device un vetro Corning Gorilla Glass Victus+.

Il processore in dotazione è un Samsung Exynos 1380 che per questa offerta viene affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, che l’utente può espandere acquistando una scheda microSD.

Come già visto per alcuni degli smartphone più recenti dell’azienda sudcoreana, anche qui ci sono alcune delle funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Galaxy AI come Cerchia e cerca e quelle per l’editing delle foto.

Per quanto riguarda il comparto fotografico trovano posto su questo device un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per le macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 13 MP.

Tra le connessioni disponibili abbiamo il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, il chip per l’NFC, l’USB-C 2.0 e le varie opzioni per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 25 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente proprietaria OneUI 7.0 e la promessa da parte di Samsung di sei anni di aggiornamenti di sistema.

Presente infine la certificazione IP67, che attesta la resistenza di questo device alla polvere e dall’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Samsung Galaxy A26 5G: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy A26 5G ha un prezzo di listino presso di 369,90 euro. In queste ore, però, approfittando della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è possibile portare a casa questo smartphone a 319,90 euro (-14%, -50 euro), uno sconto che non bisogna assolutamente lasciarsi sfuggire.

