Samsung Galaxy A56 5G, con la Festa delle Offerte di Primavera il prezzo è pazzesco

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è l’occasione perfetta anche per chi deve acquistare un nuovo smartphone e vuole risparmiare qualcosa sul prezzo finale, senza doversi accontentare del primo device che trova nel tentativo di spendere poco.

Tra le migliori proposte sull’e-commerce, c’è il Samsung Galaxy A56 5G, uno dei mid-range più recenti del colosso della tecnologia sudcoreano caratterizzato da un’ottima scheda tecnica estremamente versatile e dalla classica attenzione per i dettagli che caratterizza tutti i prodotti del brand. Oltre a questo, si segnala anche la presenza di Galaxy AI che, sebbene in versione "lite", arriva anche a bordo di questo mediogamma, consentendo agli utenti di provare le potenzialità dell’intelligenza artificiale proprietaria.

Per le prossime ore, il prezzo di questo smartphone scende sotto i 500 euro arrivando al minimo storico, un’occasione che non bisogna assolutamente lasciarsi scappare.

Il Samsung Galaxy A56 5G ha uno schermo Super AMOLED che misura 6,7 pollici, con una risoluzione FHD+ (1.080×2.340 pixel), refresh rate fino a 120 Hz e 1.200 nit di luminosità di picco. Sullo schermo un vetro Corning Gorilla Glass Victus+.

Il processore a bordo è un Samsung Exynos 1580 che in questo caso viene affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che l’utente può espandere fino massimo a 1TB acquistando una scheda microSD.

Non mancano alcune funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Galaxy AI che arrivano anche a bordo di questo mid-range, con gli utenti che possono utilizzare Cerchia e cerca e la suite per l’editing fotografico.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un ultra-grandangolare da 12 MP e un sensore per le macro da 5 MP. La fotocamera anteriore è da 12 MP.

Tra le connessioni a disposizione dell’utente ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il chip per l’NFC e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou e Galileo.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, con ricarica cablata da 45 W. Il sistema operativo è Android 15 con l’interfaccia utente Samsung UI 7.0 e la promessa da parte di Samsung di sei anni di aggiornamenti Android.

Infine, il Samsung Galaxy A56 5G è certificato IP67 e può resistere alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Per acquistare un Samsung Galaxy A56 5G bisogna spendere 549,90 euro ma grazie alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon per le prossime ore il prezzo scende a 499,90 euro (-9%, -50 euro), un piccolo sconto che rende un po’ più semplice portare a casa un ottimo mid-range a marchio Samsung.

