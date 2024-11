Fonte foto: Samsung

Anche Samsung sta partecipando al Black Friday 2024 e su Amazon hanno già fatto la loro comparsa decine di offerte davvero molto interessanti che fanno crollare a picco il prezzo di molti device del catalogo del colosso sudcoreano della tecnologia.

Nel segmento dei notebook, ad esempio, troviamo l’ottimo Samsung Galaxy Book4, un dispositivo dalle grandi potenzialità, perfetto per lo studio e la produttività a tutti i livelli e con un design essenziale ed estremamente curato. Oltretutto, il device è pienamente integrato in tutto l’ecosistema di device a marchio Samsung e chi possiede, ad esempio smartphone o cuffie del colosso della tecnologia, può avere accesso a funzioni dedicate.

Con gli sconti sull’e-ecommerce è possibile pagare questo notebook la metà, col prezzo che scende sotto i 600 euro. Un’occasione che non capita tutti i giorni e che non bisogna assolutamente lasciarsi scappare.

Samsung Galaxy Book4: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Book4 ha uno schermo IPS LCD da 15,6 pollici, con finitura antiriflesso e retroilluminazione LED. La risoluzione è FHD+ (1.920×1.080 pixel) e la frequenza di aggiornamento arriva a 60 Hz.

Il processore in dotazione è un Intel Core 5 120U coadiuvato in questa specifica offerta da 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda video è una Intel Graphics, un componente che si rivolge principalmente agli utenti che cercano un notebook per la produttività, lo studio e l’utilizzo quotidiano.

Tra le connessioni ci sono due porte USB-A 3.2, due USB-C 4.0, l’HDMI, lo slot per le microSD, l’ingresso Ethernet e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono). Tra le connessioni wireless, invece, troviamo il WiFi 6 e il Bluetooth 5.2.

Non mancano nemmeno una webcam con risoluzione 1.280×720 pixel, due speaker da 2 W certificati Dolby Atmos e due microfoni con cancellazione del rumore.

La batteria è da 54 Wh con ricarica via cavo USB-C da 45 W. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Altra particolarità molto interessante dei Galaxy Book di Samsung sono le dimensioni con questo notebook che misura 356.6×229.1×15.4 mm per un peso di 1,55 kg, la soluzione ideale, insomma, per chi ha bisogno di un notebook da utilizzare in mobilità che sia leggero e pratico da trasportare.

Samsung Galaxy Book4: l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino del Samsung Galaxy Book4 è di 1.099 euro ma grazie al Black Friday di Amazon è possibile acquistare questo prodotto a 569 euro (-48%, -530 euro) un’offerte davvero impressionante che potrebbe fare la gioia di molti e che permette di comprare un ottimo notebook alla meta del su prezzo.

