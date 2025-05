Il Samsung Galaxy Book 4 è in offerta su Amazon ed è ora scontato del 45%: si tratta di un vero e proprio affare per chi cerca un notebook di fascia media

Fonte foto: Samsung

Acquistare un nuovo notebook "tuttofare" spendendo poco ma senza rinunciare a un prodotto di qualità è ora più facile: con la nuova offerta Amazon, infatti, il Samsung Galaxy Book4 è ora disponibile con il 45% di sconto, diventando un vero e proprio affare per il segmento dei portatili.

Con la promozione in corso, infatti, il modello di Samsung è ora disponibile al prezzo scontato di 599 euro. La versione in offerta è anche la più interessante ed equilibrata del notebook. C’è il processore Intel Core 5 che viene supportato da 16 GB di memoria RAM.

Il notebook di Samsung è ora acquistabile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul banner qui di sotto e selezionare la versione da prendere. La consegna è gratuita.

Samsung Galaxy Book4 – Intel Core 5 – 16 GB di RAM – 512 GB SSD

Samsung Galaxy Book4: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Book 4 è completa ed equilibrata e rende questo portatile un vero e proprio best buy del segmento dei notebook di fascia media. Tra le specifiche tecniche troviamo il processore Intel Core 5 120U, dotato di una CPU a 10 core (2 core Performance e 8 Efficient) di GPU integrata.

La versione in offerta del notebook può contare su 16 GB di memoria RAM e su 512 GB di SSD oltre che su di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Da segnalare anche una tastiera full-size, con tastierino numerico laterale e layout italiano. Il sistema operativo è Windows 11.

Il notebook è dotato di una batteria con capacità da 54 Wh. Si tratta di una capacità più che sufficiente per garantire un’autonomia elevata e la possibilità di utilizzare il portatile per tutta la giornata. Da segnalare anche una buona dotazione di porte.

Il Samsung Galaxy Book 4 proposto in offerta, infatti, è dotato di due porte USB-A e di due porte USB-C. C’è anche uno slot per schede microSD e una porta RJ45. Il notebook pesa appena 1,6 chilogrammi, risultando facile da utilizzare in mobilità, nonostante la presenza di un pannello di ampie dimensioni.

Samsung Galaxy Book4: l’offerta di Amazon

Il Samsung Galaxy Book4 in offerta su Amazon può essere acquistato con un prezzo ridotto a 599 euro e con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, utilizzando una carta di debito e senza interessi. Il modello è venduto e spedito da Amazon e rappresenta oggi la scelta giusta per un portatile di fascia media. Per sfruttare subito l’offerta è sufficiente premere sul banner qui di sotto.