Il Samsung Galaxy Book4 è un notebook potente e versatile. L’ideale per chi ha bisogno di un PC per la produttività e lo studio. Su Amazon il prezzo è incredibile

Fonte foto: Samsung

Il Samsung Galaxy Book4 è il laptop ideale per chi cerca potenza, versatilità e qualità in un unico dispositivo, senza ovviamente rinunciare a un design leggero e compatto, ottimo per una mobilità estrema.

Parliamo di un PC progettato per garantire un’esperienza completa con performance elevate sia per la produttività che per lo studio, senza tralasciare l’ormai ben nota affidabilità dei prodotti a marchio Samsung, che offrono all’utente tutto ciò di cui ha bisogno.

Grazie alle offerte su Amazon il prezzo di questo dispositivo scende sotto i 700 euro, aiutando i consumatori ad acquistare un PC di fascia alta, senza spendere cifre eccessive ma, soprattutto, con la consapevolezza di aver scelto un prodotto efficiente, affidabile e performante di cui difficilmente ci si pente.

Samsung Galaxy Book4 – Intel Core 5 120U – Versione 16/512 GB

Samsung Galaxy Book4: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Book4 ha un display IPS LCD con finitura antiriflesso e retroilluminazione LED. Misura 15,6 pollici, ha una risoluzione è FHD+ (1.920×1.080 pixel) e refresh rate a 60 Hz.

Il processore scelto dal colosso sudcoreano è un Intel Core 5 120U affiancato da 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda video integrata è una Intel Graphics, ottima principalmente per la produttività, lo studio e l’utilizzo quotidiano.

Sul fronte delle connessioni ci sono due porte USB-A 3.2, due USB-C 4.0, l’HDMI, lo slot per le microSD, l’ingresso Ethernet e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono). Per quanto riguarda le connessioni wireless, invece, c’è il WiFi 6 e il Bluetooth 5.2.

Presenti anche una webcam con risoluzione 1.280×720 pixel, due altoparlanti da 2 W certificati Dolby Atmos e due microfoni con cancellazione del rumore. La batteria è da 54 Wh con ricarica cablata via USB-C da 45 W. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Infine, parlando del design questo notebook misura 356.6×229.1×15.4 mm e ha un peso di 1,55 kg, caratteristiche perfette, insomma, per chi ha bisogno di un PC da trasportare facilmente e lavorare senza difficoltà anche fuori casa.

Samsung Galaxy Book4: l’offerta su Amazon

Per portare a casa un Samsung Galaxy Book4 bisogna spendere 1.099 euro, tuttavia grazie alle ottime offerte su Amazon è possibile acquistare questo notebook a 699 euro (-36%, -400 euro) uno sconto molto interessante che rende molto più semplice acquistare un nuovo computer portatile, senza spendere cifre esagerate e senza rinunciare alla ben nota qualità dei prodotti a marchio Samsung.

